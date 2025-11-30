Mekies salue ’l’énorme travail’ de Red Bull pour profiter du cadeau de McLaren F1

Red Bull a remporté le Grand Prix du Qatar contre toute attente, bien aidée par une erreur stratégique de McLaren F1, qui n’a pas fait rentrer ses pilotes lors de la voiture de sécurité intervenue au septième tour.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, admet qu’il était difficile à comprendre de son côté pourquoi l’équipe de Woking n’a pas fait rentrer ses pilotes, ce qui a permis à Max Verstappen de s’imposer, tandis qu’Oscar Piastri a terminé deuxième et Lando Norris quatrième.

"Écoutez, on n’a pas vraiment compris non, c’était une surprise pour nous de pas aller voir s’arrêter. Alors c’est c’est toujours facile après la course de décider quelle est la bonne stratégie" a déclaré Mekies.

"Mais on s’attendait à ce que tout le monde s’arrête parce que c’était exactement tout où on pouvait aller au bout avec la limitation de 25 tours maximum par train de pneus" a poursuivi le Français.

"Donc on s’attendait à voir tout le monde s’arrêter, après vous pouvez éventuellement penser si si la deuxième voiture si elle va perdre un peu de temps puisqu’on peut arrêter qu’une seule voiture à la fois c’on s’attendait pas du tout aller voir tous les deux les deux rester rester dehors."

"Et donc à partir de là ça a été pour nous, on a essayé de gérer le mieux possible pour amener arriver à la fin de la course avec un set avec un seul changement et donc c’est ce que Max a réussi à faire extrêmement bien."

Le Français salue la détermination de son équipe : "Vous avez vu à quel point on s’est battu ce week-end pour au bout du compte avoir une voiture qui pouvait juste juste être capable de se battre pour la victoire."

"On ne saura jamais quelle était vraiment la différence de rythme entre McLaren et nous en course, et c’est probablement très très proche, car on a démarré le week-end en grosse difficulté. Donc à Abu Dhabi, il y a une seule chose à faire pour nous."

"On va essayer de nouveau avec les conditions qu’on aura là-bas pour les pneus qu’on aura là-bas de mettre la voiture dans la bonne fenêtre. Et si on fait ça, on sait que Max va se battre devant ce qui se passera à ce moment-là, ce qui se passe derrière lui n’est pas dans notre contrôle."

Après une nouvelle entame de week-end difficile, Mekies précise pourquoi ces complications sont logiques : "Il y a un énorme travail de préparation qui est fait derrière, ne pensez pas qu’on fasse exprès de l’attaquer sur le mauvais pied."

"La réalité, c’est qu’on a une fenêtre d’utilisation très étroite, elle est difficile à trouver pour chaque tracé, pour chaque pneu, pour différentes conditions, et à chaque fois on évolue vers cette fenêtre. Des fois on la trouve, des fois non, mais bravo à toute l’équipe d’avoir réussi cela ici."

Interrogé sur ce qu’apporte Verstappen dans des situations comme ça, Mekies explique qu’il est la raison pour laquelle Red Bull peut prendre ces risques : "Max est indescriptible pour ce qu’il fait dans la voiture et en dehors."

"Il est au cœur du projet, il comprend très bien la difficulté extrême de chercher la fenêtre pour s’exprimer, et quand il la trouve, il en rajoute. Et en course, il ne fait jamais d’erreur, ni au départ, ni au premier tour, ni dans la gestion des pneus. Ca permet de prendre plus de risques."

Désormais, l’équipe veut tout miser sur la possibilité de titre de Verstappen : "Ca va venir très vite, c’est le week-end prochain, donc ça va venir très vite. Il va y avoir le débriefing et le choix qu’on va faire pour essayer de s’approcher encore de cette fenêtre à Abu Dhabi."