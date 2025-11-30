McLaren : Stella reconnait que l’équipe s’est tiré une balle dans le pied

McLaren avait le rythme pour viser la victoire au Grand Prix du Qatar. Mais au terme d’un dimanche frustrant, l’équipe britannique repart avec la conscience d’avoir fait une énorme erreur stratégique en n’arrêtant pas ses deux voitures quand la Safety Car est sortie.

Malgré une pole, une victoire en sprint et une voiture manifestement capable de contrôler la course, c’est Max Verstappen qui prend les gros points et prolonge la course au titre à 3 pilotes jusqu’à Abu Dhabi.

Andrea Stella, directeur de l’écurie, a expliqué les raisons de ce revers teinté de regrets. Dès ses premiers mots, Stella ne cache ni l’amertume ni la responsabilité interne.

"C’est un résultat décevant dans l’ensemble. Nous avions le potentiel de gagner la course avec Oscar, il le méritait. Il a été le plus rapide en qualifications et lors de la course sprint."

"Le podium était clairement accessible pour Lando, mais nous avons perdu la victoire avec Oscar et nous avons perdu le podium avec Lando."

McLaren pointe du doigt sa mauvaise décision cruciale prise très tôt dans la course : ne pas s’arrêter.

"Ce n’est clairement pas le résultat que nous voulions. C’est quelque chose que nous allons revoir, notamment concernant la décision que nous avons prise lors de la Safety Car au 7e tour. Comme d’habitude, nous allons apprendre de cette course et nous reviendrons plus forts pour le prochain événement, qui deviendra encore plus important."

Interrogé sur la question clé du jour - pourquoi McLaren n’a pas profité de la Safety Car pour arrêter ses pilotes - Stella clarifie : "c’était une décision de ne pas s’arrêter. Pour être honnête, nous ne nous attendions pas à ce que tout le monde d’autre s’arrête."

"Une fois que tout le monde a plongé dans la voie des stands, cela a fait de ce choix la mauvaise décision. Avec la voiture de tête, vous ne savez jamais ce que les autres vont faire."

Stella ajoute qu’un arrêt double aurait notamment pu faire perdre du temps à Norris.

"Il aurait pu y avoir une perte pour Lando si nous avions fait rentrer les deux voitures, mais la raison principale reste que nous ne pensions pas que les autres s’arrêteraient. C’était une décision. Et, en réalité, ce n’était pas la bonne. Une balle dans le pied."

McLaren avait parlé de "flexibilité" à ses pilotes en course, un terme qui a suscité questionnement. Stella en donne la logique interne.

"La flexibilité concernait l’éventualité d’une autre Safety Car, qui nous aurait placés en position de force. Pour tous les autres, leur stratégie était prescrite. Et en réalité, elle a très bien fonctionné pour tous ceux qui se sont arrêtés au 7e tour."

McLaren espérait pouvoir créer un écart grâce au rythme de la voiture.

"Nous pensions que la performance de la voiture nous permettrait d’ouvrir un gap. Mais il y a eu très peu de dégradation de pneus et nous n’avons pas pu exploiter pleinement la vitesse de la voiture. Ce n’est pas le résultat souhaité."

Norris soutenu dans la lutte au titre ? Pas question de le demander à Piastri !

Avec l’écart qui se resserre au championnat, la question d’un soutien clair à Lando Norris a été posée à Stella. La réponse est nette.

"Tout d’abord, nous comprenons qu’Oscar soit extrêmement déçu. Il a tout bien fait ce week-end. Il a été rapide, solide et constant. Les pilotes méritaient de capitaliser sur leur excellente performance."

"En termes de manière d’aborder les courses, nous voulons toujours garder les options ouvertes pour les deux pilotes. Ils sont tous les deux en position de gagner le championnat."

Stella rappelle que ce genre de scénario a déjà souri à un outsider dans le passé.

"Souvent, c’est le troisième homme qui gagne le championnat : je me souviens de 2007 avec Kimi Räikkönen, ou encore 2010 avec Sebastian Vettel. Nous devons respecter le fait qu’Oscar a sa chance de gagner, et nous les laisserons courir."