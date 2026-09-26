Accrochage chez Alpine F1 : Gasly est ’dégoûté’ des points perdus, Colapinto s’excuse platement

Alpine F1 semblait en mesure d’aller chercher un très bon résultat et, dans la foulée, de récupérer la cinquième place du championnat des constructeurs à Bakou. Pierre Gasly était septième et Franco Colapinto dixième, mais à une relance, les deux pilotes se sont accrochés après que l’Argentin a raté son freinage, percutant son équipier et Lando Norris en ricochet.

Gasly, qui s’était qualifié septième et visait un excellent résultat, ne cache pas sa frustration et a préféré éviter de discuter longuement avec celui qui l’a fait abandonner. Il admet que les mots lui manquent pour qualifier ce scénario.

"Je n’ai pas vraiment les mots pour l’instant, je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit, on va gérer les choses en interne. Je suis très déçu pour l’équipe, on était septième et dixième, on avait un bon rythme... je ne sais pas quoi dire de plus" a déclaré Gasly.

"La voiture était incroyable ce week-end, je suis très heureux de ce qu’on faisait en course, j’étais proche de Lewis au début, à 3 secondes de Lando avant son erreur, et j’étais proche d’eux avec 15 secondes d’avance sur les autres équipes."

"Mais je sentais que même si tout était sous contrôle, quelque chose allait se produire. La semaine dernière j’avais besoin d’une Safety Car qui n’est pas venue, et cette semaine je n’en voulais pas et c’est arrivé. On passe à la suite."

Au micro de Canal+, le Français a expliqué qu’il n’a pas encore parlé longuement avec Colapinto, qu’il a juste croisé au moment où l’Argentin est venu présenter ses excuses : "Il s’est excusé, et pour l’instant à chaud ce n’est pas forcément le moment de débriefer."

"Mais il s’est excusé, c’est le plus important. J’ai les nerfs, donc on va essayer de reset et d’en discuter en interne. On va retenir le bon rythme et essayer d’oublier le reste, et profiter du podium d’Isack [Hadjar], ça fera plaisir à tout le monde."

De son côté, Franco Colapinto s’était rapidement excusé à la radio et a réitéré ses excuses en direct à son équipier et son équipe, puis a expliqué comment s’est passé la séquence qui a mené au désastre.

"Je suis un peu déçu, très triste pour l’équipe, je suis désolé pour tout le monde à l’usine, pour Pierre évidemment" a expliqué l’Argentin, qui est bien conscient du coût très élevé de son erreur.

"On était en position de marquer des points, on abandonne tous les deux alors que ça aurait pu être une bonne journée pour l’équipe. Je suis vraiment désolé, j’ai freiné et j’ai bloqué les pneus, il n’y avait plus rien que je pouvais faire par la suite."

Mise à jour 18h02 : La FIA a confirmé que Colapinto écoperait de 5 places de pénalité sur la grille de départ à Sepang, pour convertir les 10 secondes reçues après son abandon, qu’il n’a pas purgées en course.