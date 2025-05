Norris n’exclut pas ’un vainqueur surprise’ avec les deux arrêts obligatoires

Lando Norris s’attend à voir une course difficile dimanche à Monaco, alors que la FIA a instauré une obligation de deux arrêts pour pimenter le spectacle. Cela pourrait grandement avantager les équipes du fond de grille, qui pourront prendre des risques que ne pourront pas se permettre les équipes de pointe, dont les pilotes ne voudront pas se retrouver dans le trafic.

Laurent Mekies, le directeur de Racing Bulls, a révélé ce vendredi que la donnée obligatoire des arrêts multipliait par 128 les possibilités stratégiques ! Norris n’y a pas encore réfléchi clairement, mais il pense que cela pourrait permettre à un vainqueur inattendu d’émerger.

"Honnêtement, je n’y ai pas trop réfléchi" a déclaré le Britannique. "Nous venons juste d’être initiés à ce sujet. Il est évident qu’en ce moment, l’équipe est un peu plus au courant de tout ce qui est nécessaire, plus que moi-même en ce moment. C’est quelque chose auquel je ne dois pas trop penser. Ce sera une course compliquée, c’est sûr."

"Ce n’est pas aussi simple que de s’arrêter deux fois. Oui, c’est une opportunité. Je pense que c’est la chose la plus importante, qu’il y a une opportunité pour tout le monde. Je pense qu’il y a plus de chance pour tout le monde, donc il est plus facile d’avoir un vainqueur surprise ce week-end, ce qui est à la fois bon et mauvais."

"Si vous êtes devant, ce n’est pas quelque chose que vous voulez, mais si vous êtes un peu plus loin, c’est l’occasion rêvée pour vous. Donc, oui, l’opportunité est probablement la meilleure façon de le dire."

Comme d’autres pilotes hier, Norris confirme qu’il est impossible de réfléchir à une stratégie précise sans savoir d’où il s’élancera sur la grille : "Il faut d’abord attendre de voir où l’on se qualifie. Il peut penser ce qu’il veut, mais il devra tout repenser en fonction de sa place au départ. Pour moi, c’est une inquiétude inutile."

"Nous venons de passer en revue les choses et nous savons ce que nous voudrions essayer de planifier dans une course parfaite. Mais vous ne savez pas si les écarts vont grandir, s’ils vont se réduire, si les gens vont économiser leurs pneus, s’ils ne le font pas etc. C’est donc une chose à laquelle je n’ai pas besoin de penser."