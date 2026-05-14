Avec ’24 Super Bowls’ par an, la F1 est devenue ’massive’

Zak Brown, PDG de McLaren F1, a comparé la Formule 1 moderne à une série de 24 Super Bowls pour les fans. S’exprimant lors de l’événement ABX au Grand Prix de Miami, il a analysé la transformation radicale des week-ends de course d’un point de vue commercial.

L’Américain, qui a joué un rôle déterminant dans le redressement commercial de McLaren, estime que les week-ends de course actuels s’adressent aussi bien aux partenaires interentreprises (B2B) qu’aux partenaires orientés vers le grand public. De quoi expliquer la bonne santé du sport et de toutes ses parties prenantes, tout en améliorant l’image de marque des sociétés qui veulent bien investir en Formule 1.

"Je vois la Formule 1 comme 24 forums de Davos d’un point de vue commercial, et 24 Super Bowls du point de vue des fans. Ces événements sont devenus absolument massifs" a déclaré Brown. "Nous recherchons des partenaires qui partagent notre vision et qui sont en synergie avec notre marque."

"Il existe deux types de partenaires. Ceux qui nous aident à devenir une meilleure écurie, qu’il s’agisse de technologie embarquée sur la voiture ou d’efficacité opérationnelle à l’usine. Ils contribuent réellement à faire de nous une entreprise et une équipe de course plus performantes, et ils communiquent autour de cela."

"Ensuite, nous avons de grandes marques de consommation qui nous aident à renforcer l’engagement avec notre base de fans. Si l’on regarde l’événement Miami Live, sans Mastercard et d’autres partenaires de ce type, nous n’aurions pas pu proposer cela à nos fans."

"Nous comptons vraiment sur nos partenaires pour activer, faire croître et engager notre base de fans. Ce n’est plus seulement un autocollant sur le côté de la voiture. Comme j’aime le côté commercial de cette activité, le nombre de partenaires ne fait qu’ajouter de la valeur au business qu’ils génèrent tous entre eux."

Brown a également évoqué l’impact positif du film F1 sur le championnat. Sorti en juin 2025, le film F1 a depuis dépassé les 630 millions de dollars au box-office mondial. Mettant en vedette Brad Pitt et Damson Idris, le long-métrage a été réalisé par Joseph Kosinski et produit par Jerry Bruckheimer.

"C’était génial. Brad a pu conduire notre Formule 1 et il s’en est très bien sorti" a rappelé Brown. "Il était très humble et a été époustouflé par l’univers de la F1. J’ai trouvé le film fantastique, et une suite est déjà en préparation. Tout cela aide à attirer de nouveaux fans vers notre sport. Ce sont les mêmes producteurs et réalisateurs que pour Top Gun."

"Je me souviens qu’après Top Gun, tout le monde voulait être pilote de chasse ou Tom Cruise. Je pense que c’est la même chose ici : avoir Brad Pitt dans un film de Formule 1 est un atout majeur. Ce fut un immense succès et j’attends le prochain avec impatience."

Interrogé sur une éventuelle apparition dans la suite, Brown a conclu : "Je suis prêt à faire tout ce qu’on me demandera pour contribuer à faire découvrir notre sport aux fans."