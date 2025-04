Mekies salue le week-end ’exceptionnel’ de Hadjar au Japon

Racing Bulls a signé sa première entrée dans les points un dimanche cette saison, grâce à la belle huitième place d’Isack Hadjar, tandis que Liam Lawson a terminé 17e pour son retour. Laurent Mekies, le directeur de l’équipe de Faenza, a été impressionné par le niveau de son équipe ce week-end.

"Un bon dimanche à Suzuka. Ce fut un week-end incroyable, surtout pour Isack, avec une 7e place en qualifications et une 8e place en course, avec des voitures très rapides derrière lui. C’était exceptionnel pour seulement sa troisième course de Formule 1 sur un circuit aussi difficile" salue Mekies.

"Il a confirmé son talent avec une course sans faute : 53 tours parfaitement exécutés entre lui et l’équipe, et ses premiers points en F1. Notre voiture a été performante tout le week-end et c’est encourageant pour les courses à venir. Toutes les équipes vont maintenant se lancer dans une course de développement intense et nous savons que nous devrons travailler dur pour continuer à nous battre pour ces bonnes positions."

"Il y a également eu beaucoup de points positifs pour Liam. Il a dû apprendre la voiture en direct pendant la course, avec seulement trois séances d’essais libres pour se préparer ; il n’était qu’à un dixième de la Q3 samedi."

"Avec un plateau aussi serré et sans aucun événement lui offrant des opportunités, il n’a pas été facile de remonter au classement. Avec une distance de course complète à son actif, nous sommes certains qu’il progressera à Bahreïn."

Guillaume Dezoteux, responsable de la performance de Racing Bulls, est lui aussi impressionné : "Une course solide de l’équipe, qui a décroché la 8e place et quatre points et confirmé le rythme soutenu affiché en qualifications. Isack a maîtrisé la course, a piloté avec constance et a très bien géré la voiture et ses pneus."

"Liam partait plus loin sur la grille, nous avons donc tenté de prolonger son premier relais pour saisir la moindre opportunité. Malheureusement, rien ne s’est produit et il a terminé 17e dans un train de voitures."

Après deux déceptions en Australie et en Chine à cause de la stratégie, cette course est prometteuse pour Racing Bulls : "Ce résultat récompense un week-end compétitif dès le début vendredi et nous encourage tous avant la prochaine course à Bahreïn."