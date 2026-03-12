Norris et Alonso : ce n’est plus une question de ’qui a les plus grosses...’

Plusieurs pilotes de F1 estiment que les nouvelles règles transforment radicalement la façon de piloter. Et à Shanghai, lors de la journée médias avant le Grand Prix de Chine, une sonnette d’alarme a été tirée concernant certains défis historiques du calendrier qui pourraient être totalement éradiqués.

Alors que la Formule 1 continue à apprivoiser les moteurs 2026, alliant 50 % de thermique et 50 % d’énergie électrique, les problèmes potentiels continuent à faire surface.

Le champion du monde en titre, Lando Norris confie que les nouvelles règles qui font évoluer la discipline vers une gestion d’énergie devenue essentielle font de la F1 une discipline plus technique qu’une démonstration de courage à attendre dans les virages iconiques.

"Je pense que vous pouvez toujours faire la différence en tant que pilote en conduisant l’unité de puissance de manière optimale, pas forcément la voiture de la bonne façon," explique Norris.

"Vous n’irez plus dans Pouhon (à Spa), je pense, en espérant voir qui a les plus grosses c******s. Vous allez juste voir qui va lever le pied au bon moment et utiliser la quantité de gaz nécessaire sans épuiser la batterie."

"Donc, le pilote peut encore faire la différence en exploitant au maximum l’unité de puissance. Mais c’est très différent de savoir qui peut conserver le plus de vitesse dans Pouhon ou dans le virage 9 à Melbourne comme le week-end dernier. Maintenant, c’est beaucoup dicté par les besoins de la puissance de la batterie."

Pour Norris, cette évolution n’est pas ce à quoi les pilotes étaient habitués.

"Ce n’est simplement pas ce que nous avons appris à faire en grandissant. Probablement pas ce que nous voulions faire avec cette F1 de 2026, mais c’est comme ça maintenant. Il faut voir comment nous pouvons améliorer tout ça."

Fernando Alonso partage cette analyse, estimant que certaines des courbes les plus emblématiques de la F1 ne sont plus aussi exigeantes qu’auparavant.

"Nous nous battions pour notre vie dans le virage 12 à Bahreïn, les virages 9 et 10, le 11 à Melbourne, le secteur 1 à Suzuka, le 130R, le 7, le 8 ici en Chine," lance le double champion du monde.

"Il y avait toujours des virages qui mettaient la physique à l’épreuve et où le pilote devait utiliser toutes ses compétences et faire preuve de courage à certains moments."

"Maintenant, avec ces nouveaux pneus et la gestion de la batterie, le challenge a changé. Ces virages ne servent plus à améliorer le temps au tour, mais à recharger la batterie. C’est donc un défi différent derrière le volant."

"Est-ce toujours amusant ? Oui, nous adorons courir. Est-ce l’avenir ? Nous ne savons pas. Mais pour moi, ayant grandi avec l’ancienne génération et m’étant challengé dans ces virages, je préfère cette période. J’ai eu la chance de courir à cette époque, et je me sens toujours chanceux de courir aujourd’hui. J’aime les deux."

Oscar Piastri nuance l’analyse en soulignant que la difficulté dépend fortement du circuit.

"Je pense que cela dépend du tracé. Ici, à Shanghai, ce sera beaucoup plus facile à gérer, avec plus de zones de freinage et de virages lents. Sur des circuits rapides ou avec de longues lignes droites, oui, ce sera très difficile."

"Il y a toujours un challenge dans ces virages, mais c’est un type de défi très différent. Ce n’est pas juste une question de qui est le plus courageux et qui peut conserver le plus de vitesse, car lors des qualifications la semaine dernière, j’ai été de plus en plus audacieux et cela m’a finalement ralenti dans les lignes droites."

"Il y a donc des éléments secondaires à gérer. Et cela changera d’un circuit à l’autre. Melbourne était l’un des trois cas extrêmes à cet égard. J’attends pour juger. Suzuka ne sera peut-être pas génial mais nous aurons certainement beaucoup progressé d’ici Spa pour ce que ce circuit le reste."