Hülkenberg a du ’retard’ sur la compréhension des F1 2026 après son abandon

Audi F1 a inscrit des points dès sa première course grâce à Gabriel Bortoleto, mais pour Nico Hülkenberg, c’est la déception qui a primé avec un abandon avant même le départ à cause d’une avarie mécanique.

Le pilote allemand est toutefois satisfait que son équipier ait pu marquer quatre points, ce qui a permis d’atténuer la frustration consécutive à son résultat blanc.

"C’était bien, un pleurait, l’autre s’amusait ! C’est comme ça, personne dans l’équipe ne voulait ou mériter ça, c’est toujours dur à accepter car ces abandons avant le départ ne sont pas sympa. Mais c’est bien que Gabi ait fait une bonne course et ait eu un bon résultat, et on va continuer de là" a déclaré Hülkenberg aujourd’hui lors de la journée médias du Grand Prix de Chine.

"J’ai manqué tout ça pendant la course donc j’ai suivi de manière passive depuis le muret ce qui se passait en termes d’énergie. Je suis sûrement en retard sur les autres mais je vais essayer de rattraper le temps perdu, même si ce sera délicat ce week-end."

Interrogé sur la nature de l’avarie, il n’en dit pas plus : "C’était un problème technique, je ne vais pas donner plus de détails, mais l’équipe travail à fond sur cela pour régler ce problème ici."

Désormais, Audi espère enchaîner avec un bon week-end en Chine, où le format Sprint sera utilisé. Hülkenberg se veut prudent car l’apprentissage en est encore à ses balbutiements.

"C’est encore tôt, on apprend beaucoup et maintenant on a les données d’une voiture en course, on doit apprendre et optimiser la gestion de l’énergie, mais l’apprentissage est énorme pour toutes les équipes à ce moment de la saison."