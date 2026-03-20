Norris alerte sur un ’gros accident’, ses propos jugés ’excessifs’

Les nouvelles règles techniques de la Formule 1 continuent de diviser le paddock, et les propos de Lando Norris n’ont pas manqué de faire réagir.

Le pilote McLaren, sacré champion du monde en 2025, a récemment exprimé ses craintes quant à la sécurité en piste, estimant "qu’un gros accident" pourrait survenir avec la réglementation actuelle, notamment en raison de la gestion de l’énergie.

Comme Max Verstappen, Norris fait partie des critiques les plus virulents de cette nouvelle ère technique, pointant du doigt les différences de performance en duel lorsque les batteries ne délivrent pas la même puissance.

"C’est le chaos, il va y avoir un gros accident," a-t-il lancé. "Ce qui est dommage, c’est qu’on est juste en train de rouler, et on attend simplement que quelque chose arrive, que quelque chose tourne vraiment mal."

Le Britannique décrit une situation inconfortable pour les pilotes.

"Ce n’est pas une position agréable. Il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faire pour le moment. C’est dommage, c’est très artificiel, cela dépend de ce que le groupe propulseur décide de faire et parfois de manière aléatoire."

Il insiste sur l’impuissance ressentie en piste : "On se fait dépasser par cinq voitures et on ne peut rien faire."

Des propos jugés excessifs par Gunnther Steiner, qui comprend toutefois l’origine des inquiétudes.

S’exprimant sur TalkSport, l’ancien patron de Haas F1 explique : "À cause du déploiement de l’énergie, et du moment où l’on recharge les batteries, la voiture ralentit, et c’est cela qui l’inquiète."

"Au départ, ce n’est pas facile de faire décoller ces voitures. Lors de la première course, nous avons eu un problème."

Une référence à l’incident évité de justesse entre Franco Colapinto et Liam Lawson, lorsque le pilote Alpine a frôlé l’arrière de la Racing Bulls.

Malgré ces éléments, Steiner se veut rassurant quant à la capacité de la discipline à réagir.

"La Formule 1 est très bonne pour gérer ce type de situation. C’est ce qu’elle fait de mieux. Je sais comment cela se passe en coulisses et quand ce genre de choses arrivent, tout est étudié, les gens interrogés et les remarques des pilotes sont prises en compte. La FIA est très attentive à la sécurité. Ils ne feraient pas quelque chose qu’ils savent dangereux ni le laisseraient en place."

"C’est pourquoi je trouve les critiques de Norris un peu dures et excessives. En course, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Jusqu’à présent, rien de grave ne s’est produit, et je pense que cela va s’améliorer."

Enfin, il rappelle que toute innovation s’accompagne d’une phase d’adaptation.

"Avec une nouvelle technologie, il y a toujours des surprises. Mais je ne suis pas vraiment inquiet à ce sujet. Évidemment, j’espère que rien de grave ne se produira."