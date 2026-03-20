Ferrari ne pense pas que la décision sur le taux de compression aidera à revenir sur Mercedes

À partir du 1er juin, de nouveaux tests de la FIA pour les moteurs de Formule 1 signifieront que la faille exploitée par Mercedes sur le taux de compression sera comblée, mais cela pourrait ne pas suffire pour que Ferrari rattrape son retard.

Frédéric Vasseur ne voit pas en cette fin de saga des taux de compression une vraie possibilité de rattraper Mercedes. Selon lui, il y a un ensemble de facteurs liés au moteur, et il faudra l’ADUO, le mécanisme de progression des moteurs, pour permettre une réduction de l’écart.

"Je ne suis pas convaincu que la nouvelle règle sur le taux de compression changera énormément la donne" a déclaré le directeur de Ferrari. "C’est plutôt que vous aurez l’ADUO à un moment donné, l’introduction de l’ADUO sera une opportunité pour nous de combler l’écart."

Le mécanisme ADUO signifie que les unités de puissance seront évaluées plusieurs fois dans la saison, pour que des ajustements soient apportés. Mais le Français met en garde sur le fait que des progrès du bloc propulseur ne règleront pas tous les problèmes.

"Mais encore une fois, il ne s’agit pas seulement de la performance pure du moteur thermique. Je pense qu’il y a beaucoup à gagner dans la gestion de l’énergie, beaucoup dans le châssis, et ce serait une erreur de notre part de se concentrer uniquement sur un seul paramètre."

On ne peut nier un écart significatif entre Mercedes et Ferrari. Jusqu’à présent en qualifications, le poleman était plus rapide de six dixièmes en moyenne. Ferrari était plus proche en termes de rythme de course, bien que cela soit en partie dû au mode Overtake, selon Vasseur, qui insiste sur le fait que la SF-26 a plusieurs lacunes.

"Au début, nous nous battions avec la Mercedes. Tant que nous sommes dans la fenêtre d’une seconde, nous pouvons bénéficier du boost supplémentaire et nous sommes capables de tenir le rythme, mais dès qu’ils créent un écart d’une seconde, c’est beaucoup plus difficile."

"Nous poussons peut-être un peu plus qu’eux dans les premiers tours, puis après les 10 premiers tours de chaque relais, nous revenons aux quatre ou cinq dixièmes par tour qu’ils ont d’avance. Nous savons que nous avons un déficit de performance, principalement en ligne droite, sur lequel nous devons travailler."

"Nous progressons car nous étions à huit dixièmes à Melbourne, six dixièmes vendredi, quatre dixièmes samedi. Étape par étape, nous comprenons un peu mieux la situation et nous réduisons l’écart, mais ils sont encore loin. Il ne s’agit pas seulement du moteur."

"Cela signifie que nous devons travailler partout, nous devons nous améliorer sur le châssis, sur les pneus, comme toujours. La course n’a pas changé, tous les composants de la performance sont toujours sur la table et nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur un seul paramètre, mais c’est un défi."

"Nous savons que nous devons progresser sur le moteur thermique, mais ce sera après l’évaluation ADUO, sur l’énergie, sur le châssis, sur l’aéro. Nous poussons comme des fous dans chaque domaine pour combler l’écart."