Malgré les conseils, Leclerc refuse de quitter Ferrari sans titre mondial

Charles Leclerc a réaffirmé son engagement envers Ferrari, insistant sur le fait que son objectif ultime reste de remporter un titre de Formule 1 avec la mythique équipe italienne.

Bien qu’il soit pilote Ferrari depuis 2019, Leclerc n’a remporté que huit Grands Prix et n’a pas encore réussi à se battre sérieusement pour un titre depuis qu’il a rejoint la Scuderia, dès sa deuxième saison en F1.

Ferrari avait pourtant bien débuté la nouvelle ère des règles actuelles lors de la saison 2022 avec la monoplace la plus rapide du plateau, mais a connu des difficultés en matière de développement en cours de saison.

En 2024, Ferrari a manqué de peu le titre constructeurs, terminant à 14 points derrière McLaren. Cependant, à aucun moment de la saison Ferrari n’a disposé de la voiture la plus rapide.

Avec Oscar Piastri ou Lando Norris en passe de remporter le titre cette année, l’engagement de Leclerc envers Ferrari a été remis en question par certains fans et médias, notamment en Italie, qui lui ont conseillé de rejoindre une autre équipe pour trouver le succès.

Ne devrait-il pas aller voir ailleurs ? Ferrari ne donnant pas à Leclerc les outils nécessaires pour rivaliser avec McLaren ou Max Verstappen, devrait-il s’interroger sur son avenir ?

La réponse est claire à Bakou : Leclerc continue de croire totalement en Ferrari avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles en 2026.

"Parce que j’aime beaucoup cette équipe, je pense que c’est la solution. J’ai toujours aimé Ferrari et c’est de là que je tire ma motivation, car je veux ramener Ferrari au sommet, peu importe le temps que cela prendra."

"Je ferai absolument tout jusqu’à ne plus croire au projet, mais pour l’instant, je suis à fond dedans, j’y travaille à fond et c’est ce qui me motive."

La Ferrari 2025 n’a pas été à la hauteur des attentes. La SF-25 n’a pas remporté de Grand Prix cette année, ce qui signifie que Ferrari est la seule équipe du top 4 du championnat constructeurs à ne pas avoir remporté de victoire.

"Bien sûr, cela n’efface pas la déception que j’ai ressentie en début de saison, lorsque j’ai constaté que nous étions loin derrière McLaren. Mais ensuite, on repart et on trouve sa motivation dans d’autres objectifs, comme celui d’espérer une victoire cette année."

"C’est décevant par rapport à nos objectifs, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons et, en tant que pilote, je dois en tirer le meilleur parti, non seulement pour l’équipe, mais aussi pour moi-même. Je suis très compétitif, donc le fait d’avoir Lewis à mes côtés me pousse à rester au sommet de mon art et à progresser sans cesse."

Le mauvais début de saison de Ferrari a aussi suscité des spéculations quant à l’avenir de Frédéric Vasseur à la tête de l’écurie. Le Français a signé un nouveau contrat avec Ferrari, le gardant au sein de l’équipe pour quelques saisons supplémentaires. Leclerc a admis que, désormais plus expérimenté, il pouvait mieux gérer la pression extérieure liée à son passage chez Ferrari.

"C’est ce que je fais depuis mes débuts dans l’équipe. Évidemment, 2019 a été un peu plus difficile car j’étais jeune, tout était nouveau… et il y avait aussi beaucoup d’engouement pour moi seul… être en rouge pour ma deuxième année en Formule 1 était vraiment spécial."

"Mais depuis, il est important de prendre du recul et de ne pas toujours réagir à l’émotion et à ce qui se dit. Je pense qu’il est très important de rester concentré et, sur ce point, je pense que nous faisons du bon travail, mais pas assez, car nous devons bientôt renouer avec la victoire."

Les espoirs sont clairement portés sur 2026 et le nouveau règlement. Leclerc admet même avoir changé d’avis sur les F1 après les derniers essais en simulateur.

"Le rythme de progression est très impressionnant. Je pense que toutes les équipes réalisent d’énormes progrès chaque semaine. Depuis ma dernière interview sur les changements de réglementation, la situation s’est nettement améliorée, et c’est une bonne chose."

"Je pense toujours que ce sera un changement majeur et que certains aspects seront très difficiles à modifier. Il faudra simplement s’adapter à ces nouvelles voitures, et notre stratégie sera également très complexe."

"Mais je prends cela comme un défi. Je suis sûr que si nous gagnons, j’adorerai ce règlement. Sinon, il faudra peut-être attendre quatre longues années jusqu’au prochain changement !"