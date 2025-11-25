F1 2026 : des inconnues partout, même pour les meilleures équipes

La révolution technique de la Formule 1 qui débarque en 2026 n’est pas seulement un défi : pour les ingénieurs, c’est aussi une rare occasion de repartir d’une feuille blanche.

Avec un règlement totalement remanié, une nouvelle génération d’unités de puissance et une aérodynamique active inédite, chaque choix conceptuel pourrait faire basculer la hiérarchie.

Pour Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull Racing, cette transition ouvre des perspectives rares, même pour une équipe habituée au succès.

"C’est un défi différent, n’est-ce pas ? Avec les voitures actuelles, on pense toucher l’asymptote, puis on trouve de nouvelles pistes à explorer. Mais avec un nouveau règlement et notre propre nouveau moteur, il y a toutes sortes d’opportunités pour améliorer la voiture."

"L’ampleur du travail sera considérable, mais les possibilités sont grandes. Tant qu’on fait un travail correct et qu’on reste dans une bonne dynamique, on verra où cela nous mène."

Même du côté de l’une des équipes "référence" de la discipline, l’excitation de l’inconnu reste palpable. Le cadre change, mais la course à la performance, elle, ne s’arrête jamais. Simone Resta, directeur technique adjoint de Mercedes F1, partage ce même enthousiasme mesuré, mais rappelle que les variables inconnues sont nombreuses.

Resta met aussi le doigt sur le facteur déterminant du début d’ère : la vitesse d’adaptation. Dans un cadre aussi neuf, la compréhension rapide primera sur la stabilité passée.

"Je rejoins Paul… Déjà, les temps au tour seront très différents selon les circuits, car les sensibilités énergétiques varient énormément. Les pneus sont également une inconnue, même si nous avons un aperçu grâce aux essais réalisés avec nos mulets fournis à Pirelli."

"Et comme Paul l’a dit, il y a énormément à apprendre dans chaque domaine, y compris l’électronique, la nouvelle unité de contrôle, etc. Beaucoup à assimiler. Et les meilleures équipes seront celles qui apprendront plus vite et réagiront plus vite aux découvertes en début de saison."