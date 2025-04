Sauber F1 : une livrée spéciale et ’pas le droit à l’erreur’ à Miami

Sauber F1 aura une livrée spéciale à Miami ce week-end. L’équipe de Hinwil veut mettre en avant son côté ’fun’ sur le tracé floridien. Du côté piste, Nico Hülkenberg apprécie le circuit de Miami, ainsi que le format Sprint du week-end, et il espère en tirer le maximum.

"C’est un plaisir de revenir à Miami - j’ai apprécié de courir ici ces dernières années. Il y a une atmosphère particulière autour de ce site unique tout au long du week-end, ce qui le rend encore plus excitant" a déclaré Hülkenberg.

"J’aime le rythme du circuit et les week-ends de Sprint y sont toujours très épicés - il n’y a pas de répit : vous passez directement en mode qualification après une seule séance d’essais, il est donc essentiel de placer la voiture en bonne position dès le début."

Gabriel Bortoleto, comme de nombreux pilotes ce week-end, va découvrir l’Autodrome International en Floride : "Miami est un circuit sur lequel je n’ai jamais couru et j’ai vraiment hâte de le découvrir. L’événement est toujours impressionnant à la télévision et je suis impatient de le découvrir pour la première fois."

"J’ai pu passer un peu de temps dans le simulateur après Jeddah pour mieux comprendre le circuit, et j’ai maintenant hâte de le piloter pour de vrai. Il y a encore beaucoup de choses à assimiler ce week-end - ce n’est que mon deuxième Sprint - mais je me sens bien préparé et concentré pour en tirer le meilleur parti."

Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, explique en quoi le format Sprint rend plus délicat les Sprints pour les teams : "Les week-ends de Sprint apportent toujours une complexité supplémentaire, mais ils offrent également de précieuses opportunités. Avec une seule séance d’essais avant les qualifications, il n’y a pas de place pour l’erreur, et la préparation devient encore plus importante."

"L’équipe a travaillé en coulisses, et nous devons maintenant être à la hauteur lorsque cela compte. Miami peut représenter un bon défi, et si nous l’abordons avec confiance et précision, nous pouvons faire des progrès significatifs. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans la C45, et nous abordons ce week-end avec concentration et détermination."