Horner : Verstappen est le meilleur pilote que Red Bull ait jamais vu

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, a déclaré que Max Verstappen était le plus grand pilote qu’il ait jamais vu et à avoir jamais couru pour son écurie.

Horner dirige Red Bull depuis l’arrivée de l’équipe en F1 il y a 20 ans. L’écurie a compté 14 pilotes à date, dont cinq ont remporté des Grands Prix. L’un d’eux, Sebastian Vettel, a également quatre championnats pilotes à son actif, comme Verstappen.

Cependant, Horner affirme que Verstappen doit être considéré comme le plus grand pilote à avoir piloté une de leurs voitures.

"Nous avons eu la chance d’avoir des pilotes très talentueux ici, et bien sûr un quadruple champion du monde en la personne de Sebastian Vettel. Mais je pense que Max va encore plus loin."

Bien que Horner soit convaincu que Verstappen est le meilleur pilote de F1 actuel, il a déclaré qu’il était "difficile de juger s’il doit être considéré comme le plus grand pilote de tous les temps."

"C’est certainement le plus grand pilote sur la grille à ce stade. La manière de comparer les générations a été débattue, mais il faut désormais le mettre au même niveau que certains des plus grands de tous les temps."

"Il a toutes les qualités pour battre de nombreux records, mais cela dépendra de notre capacité à lui donner les outils nécessaires et de la durée de sa carrière. C’est en tout cas le meilleur pilote que j’ai jamais vu, que Red Bull a jamais vu."

Horner a décrit le tour de qualification de Verstappen à Suzuka, où il a devancé les pilotes McLaren pour la pole position avec moins de cinq centièmes de seconde d’avance, comme un exemple "exceptionnel" de son talent.

"J’ai pu constater, en suivant son chrono de comparaison (avec la McLaren), qu’on est absorbé par son avance à chaque virage. Il est arrivé au virage Spoon et il l’a parfaitement réussi. Et puis, on peut voir le temps de comparaison : il gagne un dixième et demi, deux dixièmes par rapport à son tour précédent, et on se dit : « OK, s’il parvient à conserver cette place, il y a une première ligne, ça va être serré »."

"On regarde ce temps de comparaison : il perd un centième dans la ligne droite, puis il a parfaitement réussi la dernière chicane et a trouvé, je crois, trois quarts de centièmes de seconde de plus. Il a fait une bonne sortie, est resté serré jusqu’à la ligne et, de justesse, a réussi à décrocher la pole."

"Pour moi, le regarder piloter la voiture, c’est un peu comme Roger Federer au sommet de son art frappant une balle de tennis. Il le fait avec une précision et un timing incroyables. On regarde aussi son premier secteur à Djeddah et c’est un vrai plaisir de le voir totalement concentré, totalement confiant et en train d’exploiter chaque once de performance. Son timing et sa précision sont exceptionnels."