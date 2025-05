Racing Bulls dévoile une livrée rose fluo pour le GP de Miami (+ photos)

Après la livrée spéciale de Sauber F1 sur sa C45 et celle de Ferrari aux couleurs de HP, c’est Racing Bulls qui a présenté une nouvelle livrée spéciale pour le Grand Prix de Miami. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci ne passera pas inaperçu !

La VCARB 02 troque son blanc habituel et ses logos Red Bull jaunes et rouges pour un rose fluo et des logos argentés ! Il s’agit d’une opération pour la sortie de la "Summer Edition" des boissons énergétiques, comme chaque année.

Après des années à proposer un goût de pastèque ou de fruit du dragon, cette édition sera à la pêche blanche. Et puisqu’il s’agit d’une canette rose fluo, la deuxième équipe du groupe Red Bull, Racing Bulls, arborera ces couleurs pour le week-end de Miami.

Isack Hadjar et Liam Lawson s’étaient déjà montrés avec des habits roses plus tôt dans la journée, et après la livrée arc-en-ciel de l’an dernier, le team de Faenza va donc de nouveau se montrer de manière visible avec des couleurs uniques !