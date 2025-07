Météo F1 - GP de Hongrie : De la chaleur, des averses et même des orages possibles !

Le Grand Prix de Hongrie ne marque pas tout à fait la mi-saison, puisqu’elle a été dépassé à Silverstone, mais c’est la dernière course de la première grosse partie de l’année, la 14e manche sur les 24.

La météo s’annonce bien plus chaude qu’en Belgique mais le soleil n’est pas garanti tous les jours pour les équipes et les pilotes sur le Hungaroring, loin de là !

En effet, les prévisions météo actuelles annoncent un temps nuageux et des averses possibles au cours du week-end lors des trois journées, des averses qui pourraient même tourner à l’orage !

VENDREDI 1ER AOÛT – EL1 ET EL2

Conditions : Journée généralement ensoleillée et probablement sèche. Faible risque d’averses l’après-midi sous un ciel plus nuageux. Vent léger d’ouest avec des rafales jusqu’à 30 km/h.

EL1 : 28 °C // EL2 : 28 °C

Température maximale prévue : 28 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Probabilité de pluie : < 20 %

SAMEDI 2 AOÛT – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Ensoleillé au début, devenant plus nuageux et instable à partir de l’après-midi. Risque d’averses et d’orages augmentant progressivement jusqu’au niveau 3 à partir de midi. Vent léger de sud-ouest le matin, tournant à l’ouest l’après-midi.

EL3 : 27 °C // Q : 28 °C

Température maximale prévue : 28 °C

Température minimale prévue : 16 °C

Probabilité de pluie : 20 %

DIMANCHE 3 AOÛT – COURSE

Conditions : Fort risque de pluie la veille, dans la nuit. Journée généralement nuageuse avec un risque modéré à élevé de pluie le matin, accompagnée de possibles orages. Ce risques est en légère baisse pour la course (30 %). À ce stade, la confiance dans les prévisions est faible. Vent léger de nord-ouest.

Départ de la course : 27 °C

Température maximale prévue : 27 °C

Température minimale prévue : 17 °C

Probabilité de pluie : 60 %