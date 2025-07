Renault a nommé son nouveau PDG, quelle implication pour Alpine F1 ?

Renault a annoncé la nomination de François Provost, son nouveau PDG.

Provost succède à Luca De Meo, qui a annoncé le mois dernier son départ surprise de la direction.

Le Français accède à ce poste après avoir récemment occupé le poste de directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques de l’entreprise.

Renault reste très présent en F1, avec son écurie Alpine qui utilise ses propres groupes motopropulseurs. Mais l’année dernière, Renault a mis fin à son programme de développement de groupes motopropulseurs pour la saison 2026, en raison de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation.

L’écurie s’appuiera pour la suite sur des groupes motopropulseurs Mercedes pour la nouvelle ère de la discipline, qui s’ouvre désormais sous la direction de Provost.

Des spéculations ont récemment circulé sur l’implication de l’entreprise en F1 suite au départ de De Meo. Quelle sera la politique de Provost en la matière ? Pro ou anti-F1 ?

Le communiqué de Renault en intégralité

Précédemment Directeur des Achats, des Partenariats et des Affaires Publiques, François Provost (en photo ci-dessous) est un dirigeant expérimenté, fort de 23 ans au sein du Groupe. Avec son parcours international tant dans des fonctions opérationnelles que stratégiques, sa connaissance fine des enjeux du secteur et sa vision stratégique, François Provost dispose des qualités requises pour poursuivre et accélérer la transformation de Renault Group, pour assurer la continuité de son développement, notamment à l’international et dans ses partenariats, pour capitaliser sur son agilité stratégique et maintenir une exigence de performance, dans le respect des valeurs de l’entreprise.

À l’issue du Conseil d’administration, Jean-Dominique Senard a déclaré : « Je suis convaincu que François Provost saura piloter le Groupe avec discernement et de manière durable, dans un environnement qui exige à la fois rigueur d’exécution, vision stratégique et capacité d’innovation. Dans cette industrie en profonde mutation, sa détermination et son sens des responsabilités seront des véritables atouts pour guider les équipes et poursuivre notre dynamique. Chez Renault Group, le statu quo n’a pas sa place. Avec son expertise et sa connaissance de l’entreprise, nous pourrons achever la mise en œuvre de notre plan stratégique, finaliser les termes du suivant et en assurer l’implémentation avec succès. Je me réjouis sincèrement de travailler avec lui. Et je tiens à remercier chaleureusement Duncan Minto pour avoir assuré l’interim pendant ces deux semaines. »

À l’occasion de sa nomination François Provost a confié : « C’est avec fierté et gratitude que j’accueille cette nomination. Je remercie chaleureusement notre Président Jean-Dominique Senard et le Conseil d’administration pour la confiance qu’ils m’accordent. J’ai une pensée particulière pour les équipes du Groupe qui m’ont accompagné tout au long de ces 23 années. Je mettrai toute mon énergie et ma passion pour contribuer, avec nos 100 000 collaborateurs et avec nos concessionnaires, fournisseurs et partenaires, au développement de notre groupe, l’un des fleurons de l’industrie française depuis 127 ans. Renault Group bénéficie de fondamentaux solides avec des équipes engagées, une très belle gamme de produits, des marque fortes et un modèle d’organisation innovant. Ils nous seront précieux pour accélérer notre transformation dans un contexte de plus en plus exigeant pour notre industrie. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma détermination pour écrire ensemble la prochaine page de notre histoire. »

Renault Group publiera demain, jeudi 31 juillet, ses résultats semestriels.

Qui est François Provost ?

Né en 1968, François Provost est diplômé de l’École Polytechnique et ingénieur en chef du Corps des Mines. Après un début de carrière dans la haute administration, il rejoint Renault Group en 2002. Il y occupe des fonctions de direction en France et en Europe, notamment directeur général de Renault-Nissan Portugal de 2005 à 2008. En 2010, son parcours prend une tournure internationale : directeur général adjoint de Renault Russie en charge des opérations, puis Président-Directeur Général de Renault Samsung Motors en Corée pendant 5 ans, avant de devenir Directeur des opérations en Chine, et ensuite de l’Asie-Pacifique, et enfin Directeur du développement international. En 2023, il intègre la Leadership Team du Groupe en tant que Directeur des achats, des partenariats et des affaires publiques. De Lisbonne à Séoul, en passant par Moscou et Pékin, il est devenu un dirigeant stratégique et expérimenté, il a ainsi contribué à la mise en place de partenariats structurants avec des acteurs mondiaux tels que Nissan, Geely et Aramco.