McLaren F1 ’aurait du mal à sortir de Q1’ en 2026 si le règlement ne changeait pas

Dan Fallows, ancien responsable de l’aéro chez Red Bull et ancien directeur technique chez Aston Martin, pense que McLaren F1 s’effondrerait dans la hiérarchie si le règlement 2025 était conservé une année de plus, au point de devenir une des pires équipes du peloton.

"Le développement pour 2025 ralentit, car les équipes se concentrent sur la tâche colossale qui consiste à développer des voitures entièrement nouvelles pour 2026" a écrit Fallows dans une chronique publiée sur Raceteq, mettant en avant la marge de progression des équipes.

"Il est de plus en plus difficile pour les équipes d’obtenir davantage d’appui aérodynamique à partir des principaux composants de la voiture. Par exemple, nous n’avons pas vu de véritable innovation au niveau du plancher des voitures depuis plus d’un an. Il existe pourtant de nombreuses autres façons d’améliorer les performances."

"La gestion de la température des pneus en course est essentielle pour permettre aux pilotes de rouler à grande vitesse plutôt que de rouler en dessous de leurs capacités afin de préserver la durée de vie des pneus. La gestion thermique empêche le patinage des pneus, en particulier au niveau de l’essieu arrière dans les virages, ce qui est un problème courant pour les voitures à la limite de l’adhérence."

"Si nous devions maintenir les réglementations actuelles en F1 pendant les deux prochaines années et que le développement de McLaren stagnait par rapport au reste du peloton, l’écurie aurait du mal à sortir de la Q1 d’ici la fin 2026."

"Le rythme des progrès est extraordinaire, comme en témoigne le sort des équipes qui n’ont pas réussi à suivre ce rythme. Ironiquement, l’attention portée par les équipes aux réglementations de 2026 a en partie contribué à rendre les courses de 2025 plus serrées et plus passionnantes."

Des propos qui sont évidemment à relativiser, puisque si le règlement entièrement revu n’était pas au programme, McLaren aurait aussi développé sa voiture de manière plus intense, à un niveau soutenu comme elle l’a fait depuis 2023, sur la base d’une MCL39 qui est la monoplace la plus polyvalente de la grille.

Et l’on se rappelle que lors de la dernière course où l’équipe a apporté une grosse évolution sur sa MCL39, Ferrari et Red Bull avaient aussi une mise à jour importante de leur package, et l’équipe de Woking a pourtant été celle qui a le plus progressé.

Malgré son envie de voir la grille se resserrer, Fallows admet que le règlement 2026 devrait permettre de corriger quelques défauts de la génération actuelle de monoplaces.

"Les réglementations actuelles ne sont pas parfaites. Les voitures sont lourdes en raison des exigences de sécurité accrues et des réglementations plus complexes. De plus, leur encombrement important rend plus difficile l’organisation de courses sur des circuits plus étroits comme celui de Monaco."

"On dépend encore beaucoup du système de réduction de la traînée (DRS) pour permettre les dépassements. Et les voitures se ressemblent toutes beaucoup, ce qui est dommage compte tenu du potentiel d’innovation des équipes talentueuses de F1."

"La réglementation de 2026 devrait faire évoluer les choses dans la bonne direction et les fans se réjouiront de la perspective d’un changement dans la hiérarchie. Une partie de ce changement viendra des moteurs, qui pourraient devenir un facteur de performance plus important."

"Car certains constructeurs réussiront mieux à s’adapter à des réservoirs d’énergie plus grands et à la suppression des composants du moteur (MGU-H). Les réglementations aérodynamiques marquent un abandon des planchers fortement sculptés au profit d’un concept plus conforme aux générations précédentes."