Mené par Antonelli, Russell pense avoir ’maximisé’ ses résultats

George Russell a nié ressentir une pression supplémentaire sur ses épaules après avoir été battu deux fois par son équipier en début de saison. Le pilote Mercedes F1 ne veut pas penser au titre et assure que rien n’est encore fait au sein de l’équipe.

Russell a remporté la manche d’ouverture de l’année, mais lors des deux épreuves suivantes, en Chine et au Japon, c’est Andrea Kimi Antonelli qui s’est imposé, occupant désormais la tête du classement des pilotes. Interrogé sur le fait qu’il puisse ressentir un regard plus critique pesant sur lui à cause de son étiquette de favori, le Britannique dément.

"Non, pas du tout, pour être honnête. La saison est extrêmement longue et aucun championnat n’a jamais été remporté après seulement trois courses. Pour moi, l’important est toujours de maximiser les résultats" a déclaré Russell.

Après une performance solide en Australie, Russell a connu un revers lors des qualifications en Chine, avant qu’une voiture de sécurité mal tombée au Japon ne freine sa progression. Ces incidents lui permettent de garder confiance.

"Je ne mène pas le championnat, mais je dois être honnête : quand je regarde les circonstances des deux dernières courses, j’ai le sentiment d’avoir réellement maximisé mes résultats, et c’est tout ce que je peux faire."

"Si les choses s’étaient passées un peu différemment à Suzuka, je pense que j’aurais pu gagner cette course. S’il n’y avait pas eu de voiture de sécurité du tout, je pense que j’aurais fini deuxième derrière Piastri. En Chine, j’ai eu ce problème en qualifications, sinon je pense que j’aurais potentiellement pu décrocher la pole position."

"Donc, quand je regarde les choses de manière rationnelle, je considère avoir maximisé mes résultats cette année. Et quand je vis un week-end propre, comme à Melbourne, je sais que j’ai la capacité de faire la pole et de gagner la course."

"Évidemment, j’étais frustré en repartant de Chine et du Japon, mais cela finit toujours par arriver à un moment donné de la saison. Je suis en fait assez reconnaissant d’avoir tout de même réussi à inscrire des points corrects au compteur."