Wolff : Enfin une Mercedes F1 qui fonctionne sous la chaleur

Mercedes F1 a certainement fait beaucoup mieux qu’espéré sur le circuit de Sakhir ce dimanche, avec un podium et la 2e place de George Russell à la régulière.

Le tracé et la chaleur du GP de Bahreïn ne conviennent pas naturellement aux caractéristiques des Mercedes depuis l’arrivée de l’effet de sol en 2022 mais la W16 s’en est très bien sorti selon Toto Wolff.

Pour le directeur de Mercedes F1, c’est un nouveau pas franchi qui démontre que la nouvelle monoplace est bien à l’aise partout. Le seul souci ? McLaren F1, avec le même moteur, est encore devant...

"Nous nous attendions à ce que Bahreïn soit l’un des Grands Prix les plus difficiles pour nous en raison de la température ambiante élevée et du circuit très abrasif et bosselé."

"Nous nous sommes qualifiés en 2e et 4e positions. Notre voiture était capable de monter solidement sur le podium, ce qui est mieux que ce que nous attendions. On ne peut qualifier une course de réussie que si on la gagne, mais dans les circonstances, on peut dire que c’était bien mieux que ce que nous attendions."

"La W16 semble enfin fonctionner sous la chaleur. C’est un pas très important !"

"Si l’on regarde où McLaren s’est classé l’an dernier [sixième et huitième], on voit à quelle vitesse on peut renverser la situation. En course il nous manquait probablement quelques dixièmes. Je ne sais pas comment nous aurions pu nous comporter en medium à la fin au lieu des tendres."

"Lorsqu’une voiture est aussi performante que McLaren, c’est primordial de faire les bons choix. Tout compte. C’est juste une bonne ingénierie. Ils ont la performance du châssis et ils sont capables de mieux entretenir les pneus que quiconque. Et ils ont un super moteur…"