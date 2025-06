Mercedes F1 : Un extraterrestre n’aurait pas vu la différence sur les ailerons flexibles mais...

James Allison, directeur technique de Mercedes F1, a ironisé sur le fait que des « extraterrestres » n’auraient pas pu détecter la nouvelle réglementation sur les ailerons flexibles lors du Grand Prix d’Espagne. Cependant, elle a bel et bien eu "un effet" selon lui.

Pour tenter d’enrayer la flexion des ailerons, la FIA a instauré à Barcelone des tests plus stricts pour les ailerons avant, augmentant la charge et réduisant les tolérances de flexion.

Certains comme Red Bull ou Ferrari espéraient que le nouveau règlement ralentirait McLaren, mais l’écurie a dominé le week-end, menant chaque séance et signant son meilleur tour en course 1,2 seconde plus vite que le deuxième meilleur temps, Max Verstappen, sur sa Red Bull qui était en plus sur 3 arrêts.

Évaluant le nouveau règlement dans son debriefing après Barcelone, Allison a ironisé.

"Je pense que si des extraterrestres observaient la situation de loin, ils n’auraient probablement pas remarqué qu’une directive technique avait été émise en Espagne. Mais elle a bel et bien eu un effet."

"Le fait que les ailes se raidissent signifie que, toutes choses égales par ailleurs, cela a tendance à rendre la voiture plus nerveuse à l’approche d’un virage à grande vitesse."

"Mais on peut atténuer ce phénomène avec d’autres éléments de réglages de la voiture, et même si on ne peut pas les atténuer complètement, tout le monde ne le peut pas non plus."

"Ainsi, même si cette conception est moins optimale pour les performances de la voiture, le fait que tout le monde doive également s’en accommoder signifie que la hiérarchie relative ne change pas beaucoup."