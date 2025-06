Rosberg : Norris bénéficierait de la présence d’un coach mental

Nico Rosberg a exhorté Lando Norris à consulter un coach psychologue pour la suite de la saison.

Norris s’est parfois montré extrêmement critique envers ses performances en 2025 et admet être en phase avec les problèmes de santé mentale que peuvent rencontrer les pilotes de F1.

Mais, de manière très étrange, il ne travaille pas actuellement avec un spécialiste pour l’aider à affronter le défi du titre mondial qui pourrait se présenter à lui.

Rosberg estime qu’il devait travailler avec un coach mental pour surmonter ses difficultés et conserver de bonnes chances de titre.

"Tout s’est parfaitement déroulé pour lui en qualifications, jusqu’en Q3. Il était premier jusqu’au dernier run, et c’était ensuite juste une petite erreur à chaque virage, chaque virage trop serré, chaque virage trop large en sortie, avec un snap en sortie tout au long du tour."

"Waouh ! J’ai été choqué. C’est un signe très clair selon moi parce que je suis passé par là. De mon point de vue, il doit travailler sur son mental."

"Nous passons tous des heures et des heures à entraîner notre corps, et je ne sais pas si Lando a un coach mental et s’il travaille avec un psychologue. Je ne crois pas d’après ce que l’on m’a dit."

"Il devrait absolument le faire, car travailler avec un coach est très précieux. Cela m’a beaucoup aidé à comprendre et à trouver la meilleure approche possible."

"Lors de la saison de mon titre, deux heures tous les deux jours avant la saison et le printemps, c’était énorme."

"C’était plus difficile que l’entraînement physique lui-même. C’était incroyablement difficile, mais tellement précieux."