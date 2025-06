Mercedes F1 toujours sans réponse sur ses casses moteur avant le Canada

Mercedes F1 enquête toujours sur les casses récentes de son moteur, une tendance alarmante.

Kimi Antonelli est tombé en panne à Monaco et à Barcelone, tandis que son coéquipier George Russell et les Aston Martin ont également rencontré des problèmes.

Mercedes avait pris des « mesures préventives » avant le Grand Prix d’Espagne, mais cela n’a pas suffi puisqu’Antonelli a de nouveau échoué à voir l’arrivée.

"Nous ne savons toujours pas pourquoi ça a cassé," a déclaré James Allison, directeur technique de Mercedes F1, juste avant la course de ce week-end.

C’est évidemment inquiétant puisque la F1 arrive à Montréal sur un circuit de moteurs, qui fait la part belle à la puissance.

"Nous avons renvoyé le moteur à Brixworth et il a été démonté. Les causes précises du problème ne sont pas encore connues et nous espérons mettre en place des mesures correctives pour nous et nos clients le plus vite possible."

A noter que les McLaren F1 n’ont pas été touchées. Certaines hypothèses circulant avant le GP du Canada suggèrent que l’installation sur chaque voiture pourrait être un facteur pertinent, notamment en ce qui concerne le dimensionnement des systèmes de refroidissement et d’échange thermique.

Mais des températures assez fraîches attendues à Montréal devraient aider Mercedes et ses clientes de ce côté.

Toto Wolff se dit lui "impatient de retrouver la piste à Montréal après un triplé de courses éprouvant."

"Nous avons réalisé une meilleure performance à Barcelone et c’est un point sur lequel nous pouvons nous appuyer. Cependant, nous savons que nous devons être plus réguliers et continuer à progresser avec la W16 si nous voulons retrouver notre niveau de forme du début de saison. Nous avons réalisé une belle course ici en 2024, et j’espère que nous pourrons réitérer ce niveau de performance cette fois-ci."

"Le Circuit Gilles-Villeneuve est un superbe circuit, avec son mélange de virages lents et de longues lignes droites, créant souvent des courses passionnantes. Montréal est également une superbe ville hôte pour la F1 et les fans créent toujours une ambiance formidable."

Côté moteur toujours, Christian Horner a donné quelques nouvelles du moteur Red Bull Ford de 2026. Il admet un certain retard mais il serait logique selon lui.

"Il serait arrogant de notre part de croire que nous pouvons immédiatement surpasser nos concurrents."

"Ferrari est dans ce domaine depuis 75 ans, Mercedes depuis environ 25 ans. Audi et Honda ont également construit certains des meilleurs moteurs au monde dans divers domaines du sport automobile."

"Nous devons d’abord faire nos preuves. L’année prochaine, ce sera un nouveau départ."