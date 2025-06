Norris admet un départ ’pas parfait ni idéal’ à sa saison mais reste confiant

Avec une équipe McLaren F1 en forme à la fin 2024 et un Lando Norris qui dominait assez nettement Oscar Piastri, le monde de la Formule 1 s’attendait assez logiquement à voir le Britannique prendre le large quand la MCL39 a confirmé qu’elle était, cette année encore, la monoplace à battre.

Un seul nombre permet de quantifier cela : McLaren mène le championnat des constructeurs avec 362 points, plus du double du total de Ferrari, deuxième !

Alors que Norris était le meilleur pilote de McLaren fin 2024, chargé d’ailleurs de tenter de prendre le titre à Verstappen, cette saison 2025 a créé la surprise à Woking : Oscar Piastri a renversé la situation. Six victoires contre deux pour Norris ; quatre pole positions contre deux ; 7 à 4 ur toutes les séances de qualifications ; 10 points d’avance au championnat.

Alors Norris va-t-il flancher quand sa plus grande chance de titre à ce jour est enfin là ?

"Ce n’est peut-être pas un départ parfait, ni idéal, mais je suis toujours satisfait de mes performances jusqu’à présent. C’est le départ qu’il faut pour se battre pour un championnat," confie Norris avant le Grand Prix du Canada.

"Et vous parlez de surprise concernant Oscar. Je ne le dirais pas comme ça. Si j’étais à l’extérieur, je serais d’accord à 100 %. Mais je ne suis pas surpris, car je connais le pilote. Je sais de quoi il est capable. Je connais son talent. Et je suppose que je le perçois mieux que quiconque."

"Je suis celui qui observe ses mouvements de pieds et de mains, et sa façon de conduire la voiture. Et je suis probablement en mesure de donner une évaluation plus précise que quiconque de l’extérieur."

Ses mains et ses pieds semblent justement plus à l’aise avec la MCL39. C’était le constat sur les premières courses de Norris, qui se plaignait d’un train avant un peu trop faible et lui donnant peu de retour d’informations.

"Je ne peux parler que de ma façon de piloter et de ce sur quoi je compte, et oui, pour moi, c’est surtout le ressenti au volant qui me permet de ressentir ma vitesse."

"Quand je suis en compétition avec les meilleurs mondiaux, il faut que tout soit en adéquation avec les repères et les sensations optimales pour être le plus précis possible. Sans ce petit détail, difficile d’être le meilleur."

"J’ai dû explorer d’autres moyens de me surpasser, que ce soit par le biais de mes sensations corporelles ou de mes pieds, ou en travaillant avec l’équipe pour retrouver un peu plus de sensations au volant. Ça fait partie du travail."