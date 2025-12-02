Consacrer sa vie à la F1 a parfois fait ’toucher le fond’ à Hamilton

Lewis Hamilton a révélé que tout consacrer à la F1 au fil de sa vie a parfois mené à des moments difficiles. Le septuple champion du monde explique qu’il a notamment ressenti des moments de vide quand il a commencé en catégorie reine, où les week-ends très intenses laissaient place à un calme angoissant.

Le pilote Ferrari admet qu’il est difficile de comprendre comment gérer ce vide et comment le combler en début de carrière, au moment où l’on demande aux jeunes pilotes de tout donner pour réussir en Formule 1.

"Je ne sais pas vraiment d’où cela vient. Le problème, c’est que lorsque vous grandissez dans le monde de la course automobile, vous êtes mis dans une case" a déclaré Hamilton. "Si vous écoutez les gens dans notre sport, ils vous disent ’contentez-vous de courir’. C’est tout ce qu’ils veulent que vous fassiez."

"Quand j’étais jeune, j’aimais courir. Mais quand je suis arrivé en Formule 1, j’étais assez malheureux. Je me disais ’oh mon Dieu, j’ai réalisé mon rêve. Je devrais être le plus heureux du monde’."

"Mais quand vous repartez le lundi après la course, votre adrénaline chute comme après un tour de montagnes russes. Vous touchez le fond, presque parce que votre énergie est épuisée et, à part vous entraîner, il n’y a rien pour combler le vide après."

Malgré l’intensité de sa carrière en Formule 1, Hamilton a participé au film en tant que producteur, mais il avait aussi fait une apparition dans le milieu de la musique en faisant un featuring avec Christina Aguilera, et il a aussi des intérêts dans la mode.

Le Britannique explique que cela lui permet de prévoir des activités pour la suite de sa vie, quand il raccrochera le casque et les gants, afin de ne pas se retrouver sans rien à faire au sortir d’une vie très intense.

"Je lis souvent des histoires de personnes tellement concentrées sur leur carrière et la compétition qu’elles n’ont pas planifié la suite. Quand elles se sont arrêtées, elles ont mis beaucoup de temps à trouver ce qu’elles voulaient faire."

"Pour moi, il s’agissait donc vraiment d’essayer. J’essaie tout simplement parce que c’est ça, la vie. Je voulais m’organiser pour que, lorsque j’arrêterai, ce ne soit pas une descente aux enfers, mais plutôt un passage vers une nouvelle activité que j’aime."

"Le cinéma et la musique sont mes deux plus grandes passions. Honnêtement, je n’arrive pas à croire que mon premier film soit un film sur la F1. Je serai un peu comme Quentin Tarantino. Je ferai très attention à chaque étape et je veillerai à privilégier la qualité plutôt que la quantité."

Interrogé sur ses préférences en cinéma, Hamilton donne le nom de plusieurs films qui l’ont marqué quand il était enfant et qui gardent une place spéciale pour lui, ainsi que ceux qui lui ont plu récemment.

"Mon film préféré est ’Un prince à New York’. J’adore Eddie Murphy : ’Un fauteuil pour deux’, ’Un prince à New York’, c’est mon Noël chaque année. J’aime beaucoup la façon dont le film ’Un fauteuil pour deux’ aborde les défis auxquels sont confrontés les Noirs. ’Rasta Rockett’ a toujours été un film qui m’a inspiré quand j’étais enfant."

"J’adore Scarface. Interstellar est sans aucun doute un chef-d’œuvre à tous les niveaux, tant au niveau du scénario que des effets visuels. J’adore vraiment ce que [Denis] Villeneuve fait avec les films Dune."

"J’essaie de lire les livres pour comprendre où il veut en venir, mais il y en a tellement. Les images et ce que Hans a fait avec la musique sont vraiment impressionnants. On pourrait simplement fermer les yeux et écouter la bande originale, car elle est vraiment émouvante."

"J’adore La La Land. Au départ, je n’étais pas sûr d’aimer les comédies musicales. Celle-ci m’a vraiment séduit, alors j’essaie d’aller voir des spectacles à Broadway chaque fois que je suis à New York. Mais le Roi Lion original reste mon préféré."