Mekies, un directeur d’équipe de F1 discret mais ambitieux

Ralf Schumacher a expliqué pourquoi, selon lui, la décision de Red Bull de remplacer Christian Horner par Laurent Mekies constitue une excellente décision.

L’ère Christian Horner chez Red Bull étant terminée, tout le monde commence à s’interroger sur les capacités de son successeur, Laurent Mekies.

Le Français fait face au plus grand défi de sa carrière, avec une double tâche : d’une part, convaincre Max Verstappen de rester, s’il hésite ou si c’est encore possible, et d’autre part, reconstruire une équipe qui s’est littéralement effondrée ces derniers mois, en raison de problèmes de performance et de départs importants de personnel.

Alors pourquoi l’écurie de Milton Keynes a-t-elle décidé de miser sur une personnalité relativement inexpérimentée comme Mekies comme directeur d’équipe, alors qu’il possède néanmoins une vaste expérience en Formule 1 dans divers domaines ?

"Tout d’abord, il faut avoir l’ambition – et ça se voit. Andrea Stella l’a chez McLaren, tout comme Mekies," dit Ralf.

"Et puis, il y a son expérience. D’où vient-il ? Il a tout connu, même dans les échelons inférieurs. Il a longtemps travaillé chez Minardi, puis chez ce qui était autrefois AlphaTauri, et plus tard chez Ferrari. Il faut lui rendre hommage : il a la tête et le cœur bien faits."

"C’est aussi un facteur important. À quoi bon être un roi si on n’a pas de sujets prêts à travailler avec soi ? Il excelle dans ce domaine. Il sait créer des liens, construire une équipe."

"Et en Formule 1, c’est là-dedans que tout se résume : un pur travail d’équipe. Red Bull a définitivement pris une excellente décision."

Mekies devra insuffler un vent nouveau à Milton Keynes. Peut-être en piochant chez... Racing Bulls ?

"Ce sera une tâche colossale pour Mekies et toute l’équipe qui l’entoure. Maintenant, tout est une question de recrutement : où trouver les bonnes personnes ? Peut-être même chez Racing Bulls, puisque leur voiture est actuellement performante."

"Il y a peut-être même une opportunité de collaborer plus ouvertement maintenant, car je ne pense pas que cela ait jamais particulièrement bien fonctionné sous Christian Horner, qui se concentrait uniquement sur Red Bull Racing. Peut-être que cette nouvelle organisation permettra de libérer davantage de potentiel au sein de l’équipe."