Mercedes F1 aura besoin du ’bon leader’ Russell plus que d’Antonelli selon Steiner

Mercedes F1 doit-elle envoyer Andrea Kimi Antonelli en prêt dans une autre équipe pour aligner un duo composé de George Russell et Max Verstappen ? C’est ce que pense Günther Steiner, ancien directeur d’équipe devenu consultant pour la télévision allemande, qui ne comprend pas que Toto Wolff puisse privilégier Antonelli à Russell.

"Comment pourraient-ils remplacer George par Max et laisser Kimi Antonelli sur place si Mercedes veut gagner un championnat du monde ?" s’est interrogé Steiner dans le podcast Red Flags. "Kimi a fait une bonne course au Canada. Pour le reste, combien de bonnes courses a-t-il faites ? Pas beaucoup."

"Donc vous enlevez George, qui fait du bon travail, que vous l’aimiez ou non, il fait du bon travail. Il a gagné une course au Canada, il est donc manifestement un bon leader. Je pense que Mercedes devrait retirer Kimi pour faire venir Max."

"Je comprendrais que l’on dise, pour l’instant, ’Hey, Kimi, faisons une année chez Alpine, ou Williams, n’importe où, et profitons-en pour se développer. C’est un bon pilote, mais il a besoin d’acquérir de l’expérience."

"Le fait d’être lancé à cet âge, dans une voiture qui pourrait gagner des courses, et que vous ne gagnez pas, n’est pas bon pour votre développement, donc c’est difficile. Et Max, s’il va chez Mercedes l’année prochaine, comment sait-il que la Mercedes de l’année prochaine sera bonne ?"

Selon Steiner, Mercede veut garder Russell uniquement s’ils n’ont pas Verstappen, en attendant de pouvoir le remplacer par le Néerlandais : "Je pense qu’ils veulent donner à George un contrat d’un an pour avoir la possibilité d’avoir Max en 2027."

"Et George dit évidemment ’je ne veux pas d’un contrat d’un an, je veux trois ans’, quelque chose comme ça. Je veux trois ans’, quelque chose comme ça. Ou bien George se plaint de l’argent, et Toto veut juste lui mettre des bâtons dans les roues."

"Je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais il peut y avoir beaucoup de raisons pour que les choses se passent ainsi. Mais je pense que la chose la plus importante est que Max se dit ’en 2026, je reste chez Red Bull, je vois où tout le monde en est en termes de performances, et ensuite je ferai peut-être un changement pour 2027’."

"Parce que je pense qu’il peut le faire aussi, comme chaque année avec la performance de la voiture, mais évidemment Mercedes a besoin d’avoir une place pour lui en 2027. Et évidemment, Toto mise sur Kimi, sur le fait qu’en 2027, il sera bon parce qu’il aura passé deux ans en Formule 1. Et je suppose que l’offre faite à George est un contrat d’un an. Et George dit ’non, je veux trois ans’."