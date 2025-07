Aston Martin F1 : comment Newey ’défie’ ses ingénieurs et apporte une ’rapidité’ unique

Adrian Newey a rejoint Aston Martin F1 au printemps, et l’équipe a déjà pu constater la manière dont il travaille, mais aussi les capacités qu’il a pour réussir à développer une monoplace, alors que la Formule 1 prépare sa révolution technique de 2026, avec de nouveaux châssis, en plus des moteurs hybrides revus.

"Adrian est une personne extraordinaire" déclare Andy Cowell, directeur de l’équipe. "Il a une grande expérience, mais ce qu’il aime, c’est être à la table à dessin pour réfléchir à la conception d’une voiture de course. Et il ne s’agit pas seulement d’une partie de la voiture, mais de l’ensemble du système."

"Ainsi, depuis mars, il a passé des heures et des heures sur sa planche à dessin à réfléchir aux concepts de suspension, à la monocoque, à l’emplacement du moteur, à la position du pilote - à tous ces aspects architecturaux détaillés de la voiture de course."

"Il est audacieux, créatif et aventureux, et il repousse les limites. Ainsi, tout le monde a moins de volume pour intégrer plus de composants, ce qui inspire les ingénieurs. Au départ, ils se demandent comment ils vont pouvoir faire ça. Mais ils trouvent des solutions et Adrian les y aide."

"Il ne se contente pas de poser un problème. Il aide à trouver des solutions détaillées et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, à l’intérieur de l’usine, prend plaisir à travailler sur ce sujet.

"Pour passer d’une idée sur la planche à dessin d’Adrian à un modèle qui tourne dans la soufflerie, il faut que les concepteurs de modèles créent les pièces, la fabrication et les fournisseurs, qu’ils réunissent le tout et qu’ils s’assurent de la qualité du modèle dans la soufflerie. Nous y parvenons plus rapidement que jamais, ce qui est passionnant."

Le team principal d’Aston Martin salue l’apport de Newey au reste de l’équipe technique : "Le fait qu’Adrian nous ait rejoint depuis le mois de mars, qu’il mette le feu à la planche à dessin et à la machine nécessaire en aval, a donné un élan supplémentaire à ce que nous faisons pour 2026."

"Avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Fernando [Alonso] et Lance [Stroll] étaient présents dans la soufflerie avec le modèle et Adrian. Adrian parlait des caractéristiques du modèle. Il repousse les limites."

"Il intègre dix choses dans l’espace où une seule devrait normalement tenir, et tous les ingénieurs considèrent cela comme un défi. Il ne s’agit pas seulement des ingénieurs, mais de l’ensemble des personnes travaillant dans le domaine du développement aérodynamique."

"Le rythme auquel nous apportons des modifications au modèle de soufflerie 2026 est plus rapide que jamais. C’est vraiment très impressionnant. C’est comme regarder 100 personnes courir 100 mètres en moins de 10 secondes, avec des passages de témoin parfaits."

"C’est très excitant à voir et tout cela est possible grâce aux installations, aux personnes et aux méthodes. Alors oui, c’est un voyage passionnant vers 2026."