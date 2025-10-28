Ecclestone fête ses 95 ans : Je n’ai jamais été aussi heureux

L’ancien grand patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone fête ses 95 ans ce mardi. Son ami de longue date et journaliste chevronné Roger Benoit affirme que l’ancien "tsunami" de ce sport reste vif, satisfait et discrètement amusé par sa propre longévité.

"Je n’y pense pas, car à mon âge, on ne compte plus les années," a répondu Ecclestone en souriant lorsque Benoit, qui travaille pour Blick, lui a demandé s’il espérait atteindre les 100 ans.

"Même si j’ai plus souvent mal maintenant," a-t-il ajouté, notant avec son humour habituel que ses comprimés quotidiens "se multiplient".

Ecclestone évite toujours l’alcool.

"J’ai besoin de lait et de jus de fruits," plaisante-t-il, alors qu’il vit tranquillement avec sa femme Fabiana, 49 ans, et leur fils Ace, 5 ans, dans leur ferme à Ampero, près de Sao Paulo.

"Mon plus grand souhait s’est réalisé. Je peux maintenant parler à mon fils Ace. Et avec Fabiana, je n’ai jamais été aussi heureux."

L’amitié entre Benoit et Ecclestone, qui dure depuis 50 ans, a traversé d’innombrables époques et anecdotes de la Formule 1, notamment leurs parties annuelles de backgammon et leurs débats politiques tard dans la nuit.

Benoit se souvient que lors des dernières élections américaines, Ecclestone, toujours prêt à parier, avait refusé de miser sur Donald Trump.

"Les chances sont trop faibles. Ça n’en vaut pas la peine disait-il," se rappelle Benoit, se souvenant des paroles d’Ecclestone. "Quand j’ai regardé un peu plus tard le résultat, je n’ai même pas pu le taquiner : Bernie s’était endormi."