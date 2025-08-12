La partialité des médias britanniques rouvre les débats sur la couverture de la F1

Un débat sur la partialité des médias britanniques en F1 a été ravivé.

Alors que les fans de Max Verstappen ont souvent critiqué Sky F1, la BBC et Channel 4 pour couvrir la Formule 1 presque exclusivement à travers le prisme des pilotes britanniques, un snobisme a aussi été découvert concernant Gabriel Bortoleto.

Des accusations de partialité manifeste dans les médias britanniques de Formule 1 ont refait surface après que les performances exceptionnelles du rookie de Sauber ont été peu relayées lors des récents Grands Prix diffusés au Royaume-Uni.

Fernando Alonso, dont la société de management gère Bortoleto, a salué la sixième place du débutant chez Sauber en Hongrie, mais a également souligné le déséquilibre médiatique.

"S’il était anglais ou autre et qu’il avait terminé sixième pour Sauber, il serait à la une de tous les journaux" avant lancé Alonso.

Cela a déclenché une enquête sur la couverture médiatique des anglais par... les médias néerlandais mais aussi le photographe australien de F1 Kym Illman.

Ce dernier a analysé les mentions lors des commentaires de Sky Sports lors du Grand Prix de Belgique. Lando Norris arrive en tête avec 106 mentions, devant Oscar Piastri (88), Lewis Hamilton (58 malgré des performances en demi-teinte) et Max Verstappen (54 seulement).

Bortoleto, malgré une nouvelle belle performance, est avant-dernier avec seulement 8 mentions.

Olav Mol, commentateur néerlandais de la F1, a déclaré que les critiques d’Alonso étaient fondées selon les propres analyses de Viaplay aux Pays-Bas.

"Il a tout à fait raison," a déclaré Mol. "Par exemple, la pole position de Charles Leclerc n’a presque pas été mentionnée du tout. Seulement dans un cadre restreint, parce que les Anglais se concentraient sur les performances des Britanniques et disent : ’Lando ceci, Lando cela’."

"C’est à eux de décider. C’est leur choix, c’est à eux de décider. Mais c’est beaucoup trop déséquilibré par rapport à ce que font les autres chaines internationales qui couvrent la F1."

Son collègue Jack Plooij a estimé que Bortoleto méritait une plus grande reconnaissance.

"Pour l’instant, il est largement au-dessus du lot des rookies."

L’étude de Kym Illman a également montré que le diffuseur néerlandais Viaplay et Sky Italia ont fourni une couverture plus équilibrée, Bortoleto recevant deux fois plus de mentions sur Viaplay que sur Sky UK.

Que se passe-t-il sur Canal+ et F1 TV ?

Pour compléter cet article, évoquons la couverture faite par ce que les Français et les Belges peuvent suivre - vous êtes 90% de notre lectorat environ sur Nextgen-Auto.com en français.

Du côté de Canal+, la couverture fait évidemment la part belle aux Français et au Monégasque Charles Leclerc, mais la chaine ne manque jamais d’interroger ou de diffuser les réactions des autres pilotes qui ont marqué une séance de qualification ou une course. La couverture est donc clairement plus équilibrée que ce que les Britanniques peuvent avoir sur leurs télévisions.

Mais s’ils sont branchés sur F1 TV, ils ont droit eux aussi à une couverture assez large des prestations des équipes et des pilotes.

En effet, la version française de la plateforme officielle reprend les commentaires de la RTBF. Sans la puissance financière de Canal+ ou des diffuseurs anglais, Gaëtan Vigneron fait ce qu’il peut, commentant l’intégralité des séances seul, sans consultant à ses côtés.

Il a parfois des consultants qui sont des journalistes présents sur place (comme Frédéric Ferret de l’équipe), des anciennes gloires de la Formule 1 (Jacky Ickx, Thierry Boutsen), des pilotes d’essais (Stoffel Vandoorne, Victor Martins) ou encore des acteurs du paddock (Gwen Lagrue et Stéphane Guérin de Mercedes F1, Stéphane Cohen des casques Bell).

Longtemps neutre face aux pilotes, le commentateur belge a récemment tendance à glorifier Max Verstappen et à focaliser ses commentaires sur le pilote Red Bull, ce qui est parfois quelque peu hors sujet. Et lors des situations comme la pluie en Belgique, les commentateurs font parfois fi de la sécurité, ce qui est un peu dérangeant.

Sur la version anglaise de F1 TV, qui couvre l’après-qualifications, l’avant-course et l’après-course, en plus de nombreux documentaires, on peut saluer une bonne neutralité.

Les commentaires classiques de F1 TV sont ceux de Sky, avec David Croft et Martin Brundle, mais on peut aussi accéder aux commentaires "maison" d’Alex Jacques, souvent accompagné par Alex Brundle ou Jolyon Palmer.

Aux côtés des journalistes menés par Lawrence Barretto et Laura Winter, on retrouve de nombreux consultants comme Davide Valsecchi, James Hinchcliffe, Brundle ou Palmer, qui affichent une neutralité satisfaisante.

En guise de conclusion, nous vous rappelons que Nextgen-Auto.com est le seul site de F1 professionnel en français et en anglais qui couvre toutes les informations des pilotes et des équipes, du jeudi au dimanche, depuis sa création en 2010. Cette exhaustivité nous tient toujours autant à cœur.