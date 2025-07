McLaren F1 vise un doublé à Spa en course et au Sprint

McLaren F1 veut continuer à engranger des succès et des points en Belgique ce week-end, sur un circuit où la variété des virages pourrait permettre à la polyvalence de la MCL39 de se mettre en avant pour aider Lando Norris et Oscar Piastri à jouer la victoire.

A noter qu’en plus de l’inattendu qu’apporte le format Sprint, les pneus auront un saut dans la gamme, ce qui permettra des coups stratégiques intéressants.

"J’ai hâte de reprendre la piste en Belgique ce week-end. Spa est toujours un bon endroit où aller, et les fans y apportent une ambiance incroyable" a déclaré Norris, qui réalise tout juste ce qu’il a réalisé à domicile il y a un peu plus de deux semaines.

"Gagner à Silverstone a été une sensation incroyable, mais toute mon attention se porte désormais sur le double rendez-vous. Je suis de retour au MTC avec l’équipe, je travaille dur et je me prépare à repartir. Nous sommes motivés et déterminés à poursuivre sur notre lancée."

Oscar Piastri veut retrouver la victoire après trois courses sans succès, et il pense s’être bien préparé : "Je suis toujours très excité à l’idée de courir à Spa. C’est un circuit légendaire qui est très agréable à piloter avec ses nombreuses sections à haute vitesse."

"C’est l’un des points forts du calendrier, c’est certain. Nous avons travaillé dur pendant l’intervalle entre les courses et je remercie tous ceux qui ont fait du bon travail au MTC."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe de Woking, confirme que l’ambition sera d’avoir les deux pilotes aux avant-postes pour jouer la victoire et viser un nouveau doublé, après les deux signés en Autriche et en Grande-Bretagne.

"Après deux semaines loin de la piste, nous nous rendons maintenant à Spa pour la dernière double course avant la pause estivale. Il s’agit également d’un week-end de Sprint, nous sommes donc impatients de nous battre pour plus de points avec les deux pilotes en lice pour les victoires" a déclaré Stella.

"Après l’incroyable doublé obtenu lors de notre course à domicile, qui signifiait beaucoup pour l’équipe, nous nous rendons sur l’un des circuits les plus historiques du calendrier avec toute l’énergie nécessaire. Spa est un site emblématique et un véritable défi pour les pilotes, et je suis sûr que les fans pourront assister à des courses passionnantes."