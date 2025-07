Mercedes F1 attend des évolutions mais doit aussi avoir du ’courage’

Mercedes F1 ne peut pas se permettre de jouer la carte de la prudence si elle veut de bons résultats.

C’est ce qu’explique George Russell, qui admet qu’il faut être courageux sur la stratégie et les réglages dans le but de réussir à contrer les meilleurs.

"Si vous avez le rythme de la voiture, vous pouvez vous permettre de jouer la carte de la sécurité et quoi que vous fassiez, vous finirez en tête, comme McLaren l’a fait à Silverstone. Si vous ne le faites pas, la situation est très serrée entre tous les autres. Maintenant, si vous voulez un bon résultat, vous devez être un peu plus courageux" a déclaré Russell.

Le pilote britannique, vainqueur au Canada, reconnait que se battre avec McLaren sera compliqué, même s’il ne désespère pas de voir prochainement son équipe retrouver la chance de victoire.

"J’espère que ce sera bientôt le cas, mais malheureusement, cette année, nous savons que nous ne sommes pas en mesure de nous battre avec McLaren. C’est l’équipe dominante. Vous savez, nous faisons tout ce que nous pouvons pour ramener l’équipe au sommet, mais ce ne sera pas le cas cette année."

Bradley Lord, le directeur de la communication de Mercedes et adjoint de Toto Wolff à la tête de l’équipe, admet que les deux dernières courses ont été compliquées pour l’équipe, et il espère du mieux prochainement pour le team : "Pour être honnête, cela a été un doublé de courses assez éprouvant avec l’Autriche et Silverstone."

"Nous n’avons obtenu qu’une cinquième place et une dixième, ce qui est bien en deçà de nos attentes. Il s’agit d’abord et avant tout de nous mettre sur de meilleures bases et de démontrer tout le potentiel de performance de la voiture, après quoi nous aurons des évolutions."

"Nous devons donc prendre des décisions sur les spécifications de la voiture pour Spa, puis nous aurons des mises à jour de performance à Spa et en Hongrie. Nous avons donc l’occasion de faire des progrès dans ce domaine."

"De même, nous avons un week-end de sprint à Spa, donc une seule séance d’essais, puis nous devons être dans le coup et passer directement aux qualifications. Ce sera un défi, mais nous espérons pouvoir faire une bien meilleure performance qu’à Silverstone ou en Autriche la semaine dernière."