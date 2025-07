Avec une nouvelle soufflerie et Newey, Aston Martin F1 en position de gagner ?

C’est un argument de poids pour la compétitivité d’Aston Martin F1 l’an prochain… et qui a servi aussi à séduire Adrian Newey.

L’équipe dispose en effet d’une toute nouvelle soufflerie, une des plus modernes du paddock. Même si Newey lui-même a pu la critiquer, c’est tout de même le jour et la nuit pour l’écurie de Silverstone, qui devait auparavant développer sa voiture dans la vieille soufflerie de Toyota à Cologne.

« L’avantage est double » a ainsi expliqué le PDG d’Aston Martin F1, Andy Cowell.

« Le premier est la technologie qu’elle renferme – la technologie de mesure, la précision avec laquelle nous pouvons mesurer. Le second est la vitesse à laquelle nous pouvons effectuer ce travail, car nous pouvons choisir de tester en soufflerie n’importe quel jour de la semaine, à n’importe quelle heure, alors qu’auparavant nous étions cantonnés à une petite période. »

« Nous n’avons donc pas besoin d’attendre que le bus passe. Nous pouvons faire un test quand nous le voulons, quand nous sommes prêts. »

L’avantage est aussi logistique : tout le personnel est rassemblé en seul lieu, dans l’usine de Silverstone.

« De plus, le fait d’avoir les aérodynamiciens à côté de la construction des maquettes, et la technologie investie dans la conception, la production et la gestion de projet des maquettes, a considérablement réduit le temps entre la conception d’une forme par un aérodynamicien et l’obtention des données de la soufflerie. Et je sais très bien que les ingénieurs sont frustrés s’ils n’obtiennent pas de résultats rapidement ! »

« Plus on peut faire de développement dans un laps de temps donné, plus le rythme de développement augmente, et c’est comme ça qu’on rattrape son adversaire. Je dis donc très souvent aux gens sur le campus : la vraie course, c’est ici. C’est le rythme auquel nous pouvons développer, mais de manière approfondie – sans prendre de raccourcis. »

Si les outils peuvent beaucoup, ils ne peuvent pas tout : il faut aussi des ingénieurs pour en extraire le meilleur.

Et quel meilleur ingénieur en F1 que Newey, qu’Aston Martin F1 a réussi à recruter à prix d’or ?

« Adrian a travaillé exceptionnellement dur sur l’architecture de la voiture. C’est un concepteur de voitures de course enthousiaste et très concentré » déclare à son sujet Cowell.

« Et il sait qu’il y a des échéances concernant l’architecture du châssis, de la transmission, et aussi avec Honda pour l’unité de puissance – donc des échéances clés – et il a travaillé dur pour s’assurer que nous ayons les meilleurs fondamentaux possibles pour la voiture, ce qui est une aventure passionnante. »

« Il repousse les limites et il y a beaucoup d’excitation et d’enthousiasme. Les gens préfèrent toujours travailler sur quelque chose de nouveau et de différent plutôt que sur quelque chose de familier et de sûr, c’est donc la transition que nous opérons. »

« Mais avec l’équipement que nous avons, l’équipe est relativement nouvelle. Alors, ferons-nous mieux avec le temps ? Oui. Mais ce sera toujours le cas. »

La compétitivité d’Aston Martin F1 pour 2026, avec l’unité de puissance Honda, demeure cependant un grand point d’interrogation. Et si l’équipe créait la grande surprise ? Cowell assure que tout est mis en œuvre pour cela, avec un horizon de moyen terme aussi.

« Nous poussons exceptionnellement fort pour 2026. Mais nous nous assurons aussi de penser à moyen et long terme. Que faisons-nous en 2027 également ? Si nous ne pouvons pas avoir quelque chose pour la première course de 2026, eh bien, pouvons-nous l’avoir pour la cinquième ou la dixième course ? Ou est-ce que cela signifie que ce sera pour 2027 ? Et que faisons-nous en attendant ? »

« Il y a donc une grande amélioration à court terme, mais nous sommes concentrés sur le moyen et le long terme en tant qu’équipe. »

« Au final, dans le sport automobile, ce sont les résultats en piste qui disent vraiment à quel point on est performant, donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits de notre position. »

« Nous avons la chance d’avoir l’investissement physique et c’est souvent ce qui prend le plus de temps. Donc, c’est en place. »