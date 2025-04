McLaren F1 va-t-elle ’se ranger du côté de Piastri’ après Djeddah ?

Johnny Herbert pense que la course d’Oscar Piastri à Djeddah, et notamment sa capacité à attaquer Max Verstappen et pousser le Néerlandais à la faute, pourrait faire que McLaren F1 décide de soutenir davantage l’Australien face à Lando Norris.

"Oscar Piastri vient de montrer qu’il est capable de surpasser Max Verstappen" a déclaré Herbert. "Sa force mentale, sa vitesse, sa constance et son sens de la course ont été vraiment impressionnants cette saison et il se présente si bien et il est si calme à la radio."

"Piastri fait le travail dont il a besoin pour gagner le championnat cette année. Il a une force mentale similaire à celle de Verstappen. Les capacités mentales de Piastri sont extraordinaires. Mark Webber a fait un travail brillant en le gérant."

"Ils semblent avoir une grande compréhension et un grand respect l’un pour l’autre, ce qui a aidé à obtenir le meilleur de Piastri dans le cockpit. Webber a connu des situations difficiles et serrées, il a appris qu’il faut avoir l’équipe de son côté. Il semble que McLaren se range un peu plus du côté de Piastri."

En revanche, l’ancien pilote de F1 déplore des erreurs trop nombreuses du côté de Norris : "Lando Norris commet malheureusement trop d’erreurs. La qualification en Arabie saoudite en a été un excellent exemple. C’était un peu malchanceux, mais quand vous allez sur ce vibreur à cette vitesse, vous êtes foutu."

"Norris est-il sous pression ? Oui, mais tous les pilotes ont cette pression et certains la gèrent mieux que d’autres, mais je pense qu’il peut revenir dans la course parce qu’il est très rapide. Piastri n’a commis qu’une seule grosse erreur à Melbourne, mais c’était uniquement dû à la pluie qui s’est abattue sur une partie particulière d’un virage au mauvais moment."

"Ces erreurs commises par Norris peuvent nuire à vos espoirs de championnat, mais n’oublions pas qu’il est parti dixième et qu’il a terminé quatrième, ce qui représente tout de même une belle course. Toutefois, la saison dernière nous a appris qu’il faut bien démarrer pour se donner les meilleures chances de remporter le championnat."