McLaren F1 va-t-elle devoir agir devant la ’position très difficile’ de Norris ?

Les ’Papaya Rules’ de McLaren F1 vont-elles pouvoir durer face à la menace de Max Verstappen ? Nous vous en parlions dans notre émission ’Grand Prix’ lundi, l’équipe pourrait devoir favoriser Oscar Piastri face à Lando Norris si le retour en forme de Red Bull se confirme.

Avec 25 points d’écart entre les McLaren et 44 points entre la deuxième McLaren et Verstappen, Jacques Villeneuve est convaincu que la physionomie de la saison pourrait changer drastiquement et pousser Zak Brown et Andrea Stella, les dirigeants de McLaren, à abandonner leurs principes d’équité parfaite.

"Le problème pour Lando Norris, c’est que si Max Verstappen continue de se rapprocher, à un moment donné l’équipe devra commencer à favoriser Piastri et en faire le numéro 1" a déclaré Villeneuve.

"Et là, soudainement, la lutte pour le championnat ne se fera plus contre un coéquipier, mais contre un pilote d’une autre écurie, et pas n’importe lequel. Le meilleur pilote du monde. Norris est vraiment dans une position très difficile en ce moment."

"L’Azerbaïdjan a en réalité permis à Verstappen de rester dans la course, voire de s’y replacer, et Max ne craque pas sous la pression. Il va mettre une pression énorme sur les deux pilotes McLaren, ainsi que sur l’équipe."

"C’est une pression extrêmement difficile à gérer dans la situation de Max. Il est derrière, il voit où ils en sont. Il sait exactement ce qu’il doit faire. C’est simple. Mais quand tu es devant, tu ne vois pas ce qui se passe derrière. Tu es tenté de regarder en arrière, mais tu ne peux pas te le permettre."

Malgré l’écart important qui reste entre les McLaren et Verstappen, Villeneuve n’exclut pas un retournement de situation, et il est sûr que le Néerlandais peut encore refaire son retard.

Villeneuve dit que Singapour n’a jamais réussi à Red Bull, mais l’équipe y a gagné en 2022. En revanche, la RB21 n’a pas été parfaite sur les circuits à fort appui cette année, et c’est ce qui pourrait aider

"Verstappen peut gagner le championnat. Il est à seulement trois courses, et ce n’est pas autant que les gens le pensent. Mon seul point d’inquiétude, c’est Singapour. Même quand la Red Bull était une voiture incroyable, pour une raison ou une autre, ce circuit ne leur a jamais réussi."

"C’est un type de tracé sur lequel ils ont souvent souffert. En revanche, ils n’étaient pas si mauvais à Zandvoort. Alors, qui sait ? Cette saison est pleine de surprises. Une équipe qui devrait être performante sur un circuit s’effondre, et l’inverse est vrai aussi. On est constamment surpris. Et c’est génial."

Si Verstappen devait aller chercher un cinquième titre mondial, Villeneuve estime que ce serait un accomplissement exceptionnel dans l’univers de la Formule 1 : "Verstappen est un génie. Il pilote comme un champion du monde devrait le faire."

"Il roule à ce niveau-là. Si vous pensez aux grandes années, quand on avait Prost, Senna, Mansell, Piquet… ils pilotaient tous comme ça. Les uns contre les autres. C’est ce niveau-là qu’on veut en F1. C’est le niveau qu’il faut atteindre."

"Si Max Verstappen remporte le championnat du monde des pilotes cette année, ce sera sans doute son plus grand exploit. Cette saison est clairement au-dessus des autres, parce qu’ils n’étaient pas censés être dans la course. Il est sans aucun doute le meilleur pilote de sa génération."