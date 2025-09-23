Piastri ’ne doit pas s’inquiéter’ après un week-end difficile

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, est convaincu qu’Oscar Piastri va savoir rebondir facilement après son très mauvais week-end en Azerbaïdjan. Le pilote a commis deux erreurs ayant mené à des accidents, et un départ raté qui ne lui était jamais arrivé.

Cela fait écho à ce que l’Italien a vu chez Ferrari, à l’époque où il a travaillé avec des champions comme Michael Schumacher et Fernando Alonso, qui commettaient eux aussi des fautes, même si celles-ci étaient rares.

"J’ai travaillé avec plusieurs pilotes champions, et au cours d’une saison, même la plus dominante, j’ai vu des événements comme celui-ci, même chez l’un des meilleurs pilotes de l’histoire de la Formule 1, comme Michael Schumacher" a déclaré Stella.

"Des événements où le plus grand enseignement que l’on tire du week-end est l’apprentissage, car les choses deviennent, pour certaines raisons, difficiles, et dès que l’on se trompe dans l’évaluation de l’adhérence disponible, on est sévèrement puni."

"Il s’agit donc d’un week-end exceptionnel où les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait, et où il a finalement subi une perte. Il n’y a rien d’étonnant à cela, ce n’est pas une exception, et nous ne devons pas nous en inquiéter, car cela est arrivé à presque tous les champions, même ceux qui ont le meilleur palmarès."

Selon son patron, ce n’est pas anormal de voir cela se produire parfois chez les pilotes, et ce n’est pas grave que ça arrive, à condition qu’il sache rebondir derrière et éviter que ces problèmes ne se reproduisent.

C’est ce sur quoi McLaren a travaillé dès le débriefing : "Ces erreurs que nous avons constatées chez Oscar sont tout à fait inhabituelles. Je pense qu’Oscar a été le pilote le plus régulier de la saison 2025 jusqu’à présent."

"D’après ce que j’ai pu voir, même les pilotes plusieurs fois champions ont parfois des week-ends où tout est question d’apprentissage. Je pense qu’Oscar a concentré certaines occasions d’apprentissage sur ce week-end, malgré sa volonté."

"Le départ, je pense que c’est juste un excès d’enthousiasme. Je suis sûr que nous avons vu cela maintenant et que nous ne le reverrons plus. En ce qui concerne le blocage des roues, comme lors des qualifications, il a simplement mal évalué le niveau d’adhérence disponible. Cela a peut-être été aggravé par un départ lent, avec un faux départ."

"Il repart sans aucun point, mais avec beaucoup d’enseignements. J’ai déjà discuté avec Oscar et son esprit est déjà en pleine effervescence, il réfléchit déjà à ce qu’il a appris et pense à la prochaine course. Nous avons également dit à Oscar que même sans problèmes, il n’y avait pas beaucoup de points à gagner en partant de la neuvième place."

"Je pense que l’une des plus grandes qualités d’Oscar est sa capacité à apprendre rapidement, à s’améliorer rapidement et à revenir plus fort, a-t-il déclaré. C’est pourquoi il a connu autant de succès dans toutes les catégories. Je pense que c’est exactement ce qui va se passer dans sa carrière en Formule 1 et nous le verrons dans le reste de la saison."