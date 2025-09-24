Haas F1 n’a pas pu exploiter une voiture rapide et une ’bonne stratégie’ à Bakou

Haas F1 espérait une meilleure course à Bakou au moment de débuter le GP d’Azerbaïdjan, mais les qualifications décevantes, avec l’accident d’Oliver Bearman et l’élimination en Q1 d’Esteban Ocon, ont compliqué la situation drastiquement.

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, explique pourquoi le samedi a détruit tous les espoirs de bon résultat pour ses deux pilotes, notamment à cause de la physionomie de la course.

"Le Grand Prix d’Azerbaïdjan fut une course difficile pour effectuer une remontée, avec un départ en 15e et 20e position. Quand on part de là et qu’on se retrouve dans un train DRS, il est très difficile de dépasser" a déclaré Komatsu.

"Pour Esteban, je pense que la stratégie était bonne, mais en termes d’équilibre, il n’avait pas tout à fait les moyens de progresser davantage. Du côté d’Ollie, nous n’avons pas su tirer le meilleur parti du départ et du redémarrage derrière la voiture de sécurité, et nous avons perdu des places."

"Malheureusement, le train DRS a défini sa course, car nous étions coincés derrière des voitures plus lentes. On a pu voir le potentiel d’Ollie dans le deuxième relais, où il a été très rapide, donc nous savons qu’il est là."

"Encore une fois, c’est frustrant, car sur tout un week-end, une seule erreur peut tout définir, mais c’est malheureusement la nature même de la Formule 1. Nous avons la voiture et les pilotes, donc cela arrivera."