McLaren F1 : une victoire ’sans tactique antisportive’ qui rend Stella ’fier’

McLaren F1 a triomphé à Monaco pour la première fois depuis près de deux décennies, et Lando Norris a remporté son premier succès en Principauté. De quoi rendre heureux Andrea Stella, le directeur de l’équipe, qui se félicite d’une telle réussite.

"Une journée fantastique à Monaco, où nous avons remporté la première victoire de l’équipe en Principauté depuis 2008" a déclaré Stella.

"Lando a réalisé une performance impressionnante pour décrocher une victoire importante. Monaco n’est jamais un circuit facile où gagner, et sa capacité à contrôler la course a contribué à cette victoire."

"Je pense que Lando a maintenu le niveau d’exigence, la qualité d’exécution et la lucidité dont il a fait preuve tout au long du week-end. Il était rapide dès le premier tour des essais libres, et il a continué à progresser à partir de ce même tour pour capitaliser sur la pole position."

"En course, il a traversé diverses situations qui ont exigé un sang-froid remarquable, je dirais. Le moment le plus stressant a été lorsqu’il a franchi le groupe des retardataires pour la deuxième fois, sachant que nous aurions l’appeler au stand, et il est resté très lucide, sans panique."

"Je pense vraiment que Lando mérite d’être félicité pour un week-end extrêmement bien géré et exécuté. Ce n’est que le début d’une longue série à venir."

L’avantage de Norris a été menacé dès le premier tour lorsqu’il a bloqué ses pneus au départ alors que Charles Leclerc tentait de le déborder. Cependant, Stella a précisé que l’équipe n’avait aucune inquiétude quant à l’état du pneu après ce blocage.

"Non, nous n’étions pas très inquiets, car cela ne s’est pas produit directement au moment où il a freiné. Cela ne venait pas de la vitesse élevée. Ainsi, lorsque nous avons examiné les mesures obtenues à partir de certains paramètres et capteurs, nous avons constaté que les mesures caractérisant le blocage étaient relativement faibles. Nous n’étions pas trop préoccupés par la durée de vie ou les performances des pneus sur un long relais."

Le doublé était en revanche hors de portée car Charles Leclerc s’est intercalé entre Norris et Oscar Piastri : "Du côté d’Oscar, nous aurions adoré réaliser un doublé, mais dépasser Charles aurait été très difficile, comme c’est souvent le cas à Monaco."

Stella a apprécié relever le défi des arrêts obligatoires en faisant rouler ses voitures à fond, et non au ralenti : "La règle des trois relais obligatoires a posé des défis très intéressants avant la course, et je suis fier de la façon dont nous avons mené le Grand Prix, sans user de tactique antisportive."

"Mes remerciements vont, comme toujours, à toute l’équipe de course, en particulier à l’équipe de stratégie et à l’équipe des stands qui ont résisté à une pression énorme pour obtenir un excellent résultat, et bien sûr à tous les hommes et femmes de McLaren qui ont contribué à cette victoire historique."