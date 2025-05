Wolff : arrêter les pilotes Mercedes F1 tôt ’n’aurait rien changé’

Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, admet que l’équipe a totalement raté son Grand Prix de Monaco. Partis 14e et 15e, George Russell et Andrea Kimi Antonelli ont attendu le plus longtemps possible pour s’arrêter mais ils ont été ralentis par les tactiques devant eux, terminant à 2 et 3 tours du vainqueur respectivement.

"Ce n’était pas notre jour. Partir 14e et 15e allait être un défi, et nous le savions dès le départ. Aucun scénario n’aurait pu nous rapporter des points et espérer un drapeau rouge ou une voiture de sécurité était notre seule option. Les qualifications de samedi nous ont pénalisés pour la course, comme c’est généralement le cas à Monaco lorsqu’on part plus loin dans le peloton" reconnait Wolff.

"Ce fut une course frustrante pour notre équipe, et je suis sûr que de nombreux fans n’ont pas apprécié le spectacle. En tant que sport, nous allons examiner la réglementation des deux arrêts obligatoires et voir comment éviter de telles situations à l’avenir."

"Nous avons eu une discussion très intéressante le matin sur la stratégie, et j’ai dit : ’Eh bien, faisons-le. Arrêtons-nous tôt, ressortons, et rattrapons le peloton ensuite’. Nous l’avions fait en DTM à l’époque, c’était fantastique."

"On s’arrêtait, on était dernier et on gagnait la course. Mais les plus intelligents de notre groupe stratégique m’ont démontré que ça ne fonctionnerait pas ici à Monaco. C’était la meilleure stratégie, et vous pouvez voir ceux qui ont fait l’arrêt tôt, et ça n’a rien changé."

Wolff a d’autres idées pour le spectacle, mais il pense néanmoins que son équipe avait perdu dès le samedi avec un accident et une panne : "C’est le samedi qui compte ici. Je pense que nous pourrions envisager de créer une réglementation spécifique à Monaco, récompensant ce samedi."

"Ou imposant un rythme en course. On ne peut pas créer un train. On peut imposer un retard de moins de x secondes sur les leaders, cela créera probablement un sentiment de rapprochement. Est-ce que cela améliore les dépassements ? Je ne pense pas que ce soit faisable."

"Nous devons discuter avec l’ACM (Automobile Club de Monaco) pour savoir si nous pouvons modifier le tracé. C’est difficile en ville. Et nous sommes limités par la montagne et la mer. Comme je l’ai dit après l’arrivée, Monaco reste néanmoins un événement incroyable et un spectacle exceptionnel."

"C’est un week-end divertissant, mais il n’est pas surprenant que le samedi soit presque plus important que le jour de la course lui-même. Nous devons veiller à ne pas perdre la magie de Monaco, tout en créant les meilleures courses possibles dans ces rues étroites."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, admet la même frustration : "Cette course est une grande déception pour l’équipe. Cependant, partis si loin sur la grille, nous ne nous attendions pas à une autre issue pour cette course. Notre stratégie reposait sur les drapeaux rouges et les incidents potentiels, qui, finalement, ne se sont jamais produits."

"Des essais libres aux qualifications, nous avons eu des difficultés avec l’équilibre de la voiture et les pneus, ce qui a empêché les pilotes de prendre confiance et de trouver le rythme pour des tours plus rapides samedi. Nous n’avons pas été à la hauteur en qualif et cela a scellé le sort de notre week-end."

"Il ne nous reste plus qu’à nous ressaisir et à revenir plus forts le week-end prochain. Nous quittons Monaco avec beaucoup de points à revoir et de nombreuses améliorations à apporter. Nous allons travailler d’arrache-pied ces prochains jours pour offrir un meilleur niveau de performance à Barcelone et nous remettre dans la course pour le podium."