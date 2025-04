McLaren F1 tacle l’attitude critique de Verstappen envers Red Bull

Alors qu’un seul point sépare Lando Norris et Max Verstappen au championnat du monde, la tension monte entre McLaren et Red Bull.

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a créé la polémique il y a quelques jours en suggérant que McLaren avait favorisé le mauvais pilote – Norris – à Suzuka, lorsqu’Oscar Piastri a demandé à pouvoir passer pour attaquer Verstappen.

Marko estime que Piastri, en pole position à Bahreïn, est plus rapide en course et possède une meilleure force mentale que Norris.

"Mais nous le savons tous !" répète Marko sur la controverse qu’il a lancée. "Ce n’est pas nouveau. Même McLaren le sait ! Mais il n’est pas question de fâcher Norris pour le moment je crois. Piastri a encore démontré avec sa pole cette grande force."

La tension monte aussi entre les deux équipes suite à des allégations de flexion illégale des ailes de McLaren, tandis qu’Andrea Stella critique les plaintes de Verstappen concernant les problèmes de sa Red Bull en 2025.

Le Néerlandais a même déclaré qu’il ne se voyait pas en lutte pour le titre avec la RB21 dans sa forme actuelle (à lire ici).

"Je me demande ce que pensent les employés de Red Bull lorsqu’ils entendent leur propre pilote parler ainsi de la voiture qu’ils ont construite," a déclaré le directeur de l’équipe McLaren F1.

"Un pilote doit être l’ambassadeur d’une équipe et de ses valeurs. Alors, tout d’abord, un peu de solidarité envers les employés de Red Bull."

"Mais nous savons que Max est non seulement incroyablement doué dans une voiture, mais aussi très doué en politique et en communication. Il sait exactement comment lancer des appâts dans la mare."

Stella estime que le management et les pilotes McLaren jouent un jeu plus "fair play" que Red Bull.

"Certainement ! Nous sommes des gens pragmatiques, nous gardons notre sang-froid. Nous ne mordons pas les autres au moindre problème."