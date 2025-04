Verstappen : Je ne suis pas en lutte pour le titre cette saison

Max Verstappen a bien d’autres pensées que de sauver son titre mondial cette saison.

C’est ce que le pilote néerlandais affirme à Bahreïn, après avoir constaté les dégâts hier en qualification.

Avec une 7e place seulement pour sa RB21, la 10e pour celle de Yuki Tsunoda, il faut d’abord penser à faire progresser sa monoplace avant de penser au championnat.

"McLaren n’est pas ma rivale pour le moment. Je participe simplement à ce championnat du monde," lance Verstappen lorsqu’on lui demande comment il voit la bataille pour le titre.

Et d’enfoncer le clou ensuite : "Non, je ne m’y vois pas !"

Si le Japon a permis de masquer les faiblesses de la RB21, ce n’est pas le cas à Sakhir, un circuit très exigeant pour les gommes.

"Vu l’écart avec McLaren, je ne suis pas surpris. J’avais déjà dit à l’équipe lors des essais hivernaux que l’écart était d’une demi-seconde, et c’est le cas. J’avais donc raison. Si l’on considère l’ensemble de la saison, je ne pense pas que nous ayons la moindre chance dans l’état actuel."

"Si d’autres commettent des erreurs, comme lors des qualifications de Suzuka, nous pouvons être devant. À Suzuka, les dépassements étaient impossibles, mais ce n’est pas toujours le cas."

"Nous avons tout essayé sur la voiture et rien ne fonctionne, donc ce n’est pas le problème. Si je devais refaire les qualifications, je ne vois absolument pas ce que nous aurions pu changer. Nous avons tout essayé sur ce circuit."

Interrogé sur ses sensations au volant de la RB21 à Bahreïn, le Néerlandais a ajouté "Je ne peux pas dire ça à la télévision."

"Je ne pouvais pas freiner, je ne pouvais pas tourner, je n’avais aucune motricité et je n’ai pas d’équilibre. Si je pouvais refaire les qualifications, je ne saurais pas quoi changer. Nous avons déjà tout essayé."

Quand on lui a demandé quand il s’était senti aussi mal en Formule 1, Verstappen a plaisanté : "Laissez-moi réfléchir, il y a quelques jours, je crois."

Le conseiller de l’équipe, le Dr Helmut Marko, a cependant déclaré que les données de télémétrie avaient révélé un problème certain avec les freins de Verstappen, et non ceux de la voiture de Yuki Tsunoda.

Une théorie avance que le problème pourrait être lié au fait que Red Bull ait remplacé les Hitco par des Brembo pendant l’hiver.

"Pour l’instant, nous n’avons aucune explication. Nous devons d’abord déterminer la cause de cet important problème de freins, puis consulter la FIA pour voir si nous pouvons régler, rectifier ou remplacer les plaquettes de frein pendant le parc fermé."

Verstappen a admis que c’était un problème particulier en qualifications : "Chaque fois que j’appuie sur la pédale, c’est comme si je heurtais un mur. Mais j’en ai souffert tout le week-end, voire toute l’année."

Une autre théorie est que, depuis un an, avec la réglementation actuelle, les F1 sont devenues si complexes et si rapides qu’elles sont aussi incroyablement volatiles.

"Plus personne ne sait ce qui se passe," reprend Marko. "Norris était devant tout le temps et soudain, il est sixième. Gasly est resté invisible pendant trois courses et il est quatrième ici. Et nous sommes confrontés à ce casse-tête avec les freins."