Red Bull a profité d’une ’fenêtre’ de tir très limitée pour améliorer sa RB21

Red Bull a apporté une évolution efficace à Singapour, avec un nouvel aileron avant permettant une meilleure efficacité aérodynamique et mécanique sur les tracés à fort appui. Paul Monaghan, ingénieur en chef de l’équipe, avait expliqué avant le Grand Prix disputé sur le circuit de Marina Bay les bienfaits de cette pièce.

En effet, après un plancher apporté à Monza qui a ramené l’équipe au niveau de McLaren, elle a amené une pièce pour la suite de la saison, même s’il a été admis depuis que cela pourrait retarder le processus de développement pour 2026.

"Nous avons constaté avec l’avant-dernière itération qu’il y avait encore matière à amélioration. Lorsque les simulations ont promis des temps au tour plus rapides, nous avons construit l’aileron. Notre département de production dispose juste du temps nécessaire avant que nous commencions à travailler sur la voiture de 2026" avait déclaré Monaghan.

"La voiture est meilleure. La question est maintenant de savoir si nous pouvons défier l’ordre établi sur les circuits à forte adhérence et voir si nous pouvons gagner. Nous allons tenter notre chance et voir comment ça se passe. Ça devrait être un peu mieux. La question est de savoir de combien."

Le succès a été au rendez-vous, avec des performances bien meilleure que ce qui était craint à Singapour, et la deuxième place de Max Verstappen derrière George Russell, et devant les pilotes McLaren. Une réussite qui encourage Red Bull à continuer son développement.

"Il y aura peut-être quelques ajustements pour Vegas ou quelque chose comme ça, comme d’habitude. Mais sinon, oui, c’est un peu de performance, et un excellent travail à l’usine, et nous l’avons ici."

"Le groupe de fabrication est dans une situation un peu particulière, pas vraiment en attente, mais la voiture de 2026 ne les a pas encore submergés, donc il y a une petite fenêtre pour dire que nous pourrions le faire, et, grâce à leur travail brillant, ils se sont mis au travail et l’ont fait."

Monaghan a fait preuve d’une grande détermination en déclarant que "si cela n’avait pas été couronné de succès, nous n’allions pas simplement abandonner et nous rendre à Austin comme si nous n’allions rien faire. Nous irons à Austin comme si nous pouvions essayer de gagner cette course également".