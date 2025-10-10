Piastri - Norris : un premier point de rupture qui n’a pas été résolu

Les relations au sein du camp McLaren semblent avoir atteint un premier point de rupture assez clair après l’affrontement au départ entre Lando Norris et Oscar Piastri à Singapour.

Selon le Sydney Morning Herald en Australie, les membres du cercle restreint de Piastri, menés par son manager Mark Webber, ont rencontré les dirigeants de McLaren afin de clarifier la situation", mais ces discussions n’auraient pas permis de résoudre les tensions croissantes entre les deux prétendants au titre.

"Le cercle restreint de Piastri a rencontré McLaren afin de clarifier la situation," affirme le journal, qui a eu accès au contenu de ces discussions.

"Cela n’a pas fonctionné, les tensions en sont restées au même stade avant le prochain Grand Prix à Austin."

L’ancien pilote de F1 Christian Danner a déclaré que l’agressivité de Norris à Singapour marquait un tournant.

"Il a eu une conversation avec un psy, ou pris une pilule, ou je ne sais quoi ! Soudain, au départ, Lando s’est montré sauvage et féroce, comme s’il n’y avait pas de lendemain."

"Si l’on regarde également son agressivité verbale, on dirait qu’il a subi une transformation de sa personnalité."

Beaucoup estiment que la situation a encore été mal gérée par McLaren. L’équipe trouve beaucoup trop d’excuses après chaque course pour tenter de calmer des tensions qui sont inévitables et n’ont rien d’exceptionnel dans le contexte d’une lutte pour le titre pilotes.

Maintenant que le titre constructeurs est assuré, Norris et Piastri vont certainement enclencher la vitesse supérieure et les problèmes de McLaren vont se multiplier. Et cela pourrait profiter au troisième protagoniste inattendu de cette lutte !

Mathias Lauda, le fils de Niki, a exhorté Max Verstappen à rester concentré sur lui-même alors que McLaren traverse une période de turbulences.

"Max devrait se concentrer principalement sur ses propres performances et espérer que McLaren commette encore quelques erreurs."

"Lando a clairement décidé d’être plus agressif pour reprendre des points à Oscar. Ce n’est pas passé loin d’une double élimination au départ à Singapour."

"La tension va continuer à monter entre eux, c’est inévitable et McLaren doit l’accepter. Tant qu’il n’y a rien de clairement anti-sportif, l’équipe ne doit pas intervenir car cela risque de tendre encore plus ses pilotes."