Ailerons flexibles des McLaren F1 : une nouvelle polémique démarre

Max Verstappen ne se demande pas si une restriction de flexibilité de l’aileron avant pourrait freiner McLaren, leader du classement constructeurs, au-delà du Grand Prix d’Espagne.

Les restrictions de flexibilité de l’aileron avant seront appliquées à partir de Barcelone, la neuvième manche sur les 24 de cette saison, et McLaren a admis que des modifications seraient nécessaires sur le MCL39 d’ici là.

Red Bull s’est demandée si cela contribuerait à freiner McLaren, et on a le sentiment que si Verstappen parvient à rester dans la course au titre d’ici là, le championnat pourrait basculer.

"Je n’aime pas trop y penser," a-t-il déclaré, interrogé à ce sujet.

"Je me concentre simplement sur la performance de la voiture. Dès que nous serons proches de ce niveau, je saurai que tout ira bien."

"Mais nous n’y sommes pas encore, il faut d’abord y parvenir. Parce que sinon, il ne sert à rien de discuter du championnat."

Interrogé sur le point de vue de son patron, Christian Horner, sur le fait que McLaren serait bien freinée, Verstappen a ajouté : "Je n’ai pas posé la question. Je ne pense pas encore à Barcelone."

Mais une autre polémique a démarré à Bahreïn. Des images vidéo de l’aileron arrière de la Red Bull RB21 de Verstappen et de la McLaren MCL39 à Suzuka ont été comparées. Et celui de la McLaren a montré une flexibilité bien plus importante (voir la vidéo ci-dessous).

Le père de Max Verstappen, Jos, a même publié les images sur son compte. De quoi dire que McLaren va encore trop loin après avoir joué avec le mini DRS ?

"Je ne fais pas les règles. Et ce n’est pas non plus moi qui les applique. Ce que je vois, beaucoup de gens le voient probablement. C’est tout. Pas besoin de poser des questions, je sais ce qui se passe. Pour ma part, je me concentre uniquement sur la voiture, notre voiture."

Les images vidéo ayant suscité un certain intérêt, la FIA a été informée des publications sur les réseaux sociaux. Cependant, elle a fait savoir qu’en l’absence de plainte officielle d’un concurrent concernant une éventuelle infraction au règlement, il n’est pas nécessaire d’ouvrir une enquête, sauf si elle estime qu’il y a une infraction claire et évidente au règlement. En l’état actuel, l’aileron de McLaren a passé avec succès tous les tests imposés