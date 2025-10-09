Verstappen l’a refusé mais s’attend à ce que Mercedes domine en 2026

Max Verstappen s’attend à ce que Mercedes prenne l’avantage lorsque les toutes nouvelles réglementations de la Formule 1 entreront en vigueur l’année prochaine.

Bien que Toto Wolff ait manifestement tout mis en œuvre pour attirer le quadruple champion du monde dans son équipe, Verstappen a finalement choisi de rester chez Red Bull malgré le départ de Christian Horner et l’incertitude qui plane autour du projet interne de motorisation de l’écurie.

"L’année prochaine ne sera pas facile avec notre propre moteur, bien sûr," a admis Verstappen aux médias.

"C’est un nouveau risque pour Red Bull, mais ils ont également pris ce risque en entrant en Formule 1, et ils ne s’en sont pas mal sortis."

Il s’est abstenu de rejeter les suggestions selon lesquelles Mercedes pourrait à nouveau dominer comme elle l’a fait en 2014 lorsque les nouvelles règles hybrides ont été introduites.

"C’est difficile à dire. Je pense que Mercedes sera en tête. Ils sont toujours là et toujours forts. C’est une entreprise de premier plan. Je pense donc qu’ils seront en tête, surtout en ce qui concerne le moteur."

Il a toutefois insisté sur le fait que Red Bull était pleinement engagé dans ce défi.

"Nous donnons vraiment tout ce que nous avons. J’espère que nous serons proches, mais bien sûr, je n’en sais rien."

Pendant le week-end du Grand Prix de Singapour, Verstappen a été interrogé sur la soudaine amélioration des performances de Red Bull après le départ de Horner et l’arrivée de Laurent Mekies.

Lorsqu’on lui a demandé si quelque chose de spécifique avait changé, il a souri : "Oui. Mais personne n’a besoin de le savoir."

En insistant pour en savoir plus, Verstappen s’est braqué avant de répondre, "ça va, ce n’est pas grave mais je ne dirai rien. L’important, c’est que nous soyons plus performants."

Bien qu’il ne soit plus totalement hors course pour le championnat, Verstappen admet qu’un cinquième titre consécutif est peu probable.

"Je ne m’en fais pas trop à ce sujet, je peux juste faire de mon mieux. J’ai déjà beaucoup de choses en tête, que j’apprécie également."

"Je me contente de me présenter sur le circuit, bien préparé et de faire de mon mieux. Il y a peut-être une chance. J’essaie d’en tirer le meilleur parti, mais je ne m’en fais pas pour le titre."