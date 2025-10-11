’Trop de calculs’, ’pas assez de compétition’ : McLaren F1 est pointée du doigt

Günther Steiner avait déjà conseillé à McLaren F1 de donner la priorité à Oscar Piastri pour le titre pilotes face à Lando Norris, et après l’accrochage ayant débouché sur de nouvelles tensions à Singapour, l’Italien a réitéré son conseil envers l’équipe de Woking.

L’ancien patron de Haas pense que le flou artistique que constituent les fameuses papaya rules, même si ce n’est surement qu’en public qu’elles sont floues, peuvent mener à des problèmes pour l’équipe, dont il a salué le travail pour avoir arraché le titre constructeurs.

"Je dirais tout d’abord que c’est un travail fantastique" a déclaré Steiner dans le podcast The Red Flags. "Mais ce qu’ils ont organisé à Singapour, ce n’était pas un spectacle digne d’un championnat du monde."

"Je veux dire, évidemment, les performances des voitures étaient bonnes, mais avec les pilotes à un certain stade, soit vous avez des règles, soit vous n’en avez pas. Les papaya rules, que personne ne connaît, si tant est qu’elles existent, mais vous les modifiez et un jour, c’est comme ça."

"Soit vous les laissez courir, soit si vous craignez de perdre le championnat du monde, vous devez prendre une décision, vous devez le dire à un gars, et évidemment, ce gars-là, c’est Oscar pour le moment, car il a plus de points que Lando. Je suis désolé, et cela n’est pas contre Lando. Oscar s’est placé en meilleure position dans les deux tiers des courses, je ne sais pas exactement."

"Maintenant, c’est à eux d’aller gagner le championnat du monde, car s’ils perdent le championnat du monde des pilotes maintenant, je ne serais pas content. Et vous vous retrouveriez avec deux pilotes mécontents, alors qu’en favorisant l’un d’entre eux, vous n’auriez qu’un seul pilote mécontent."

Steiner a également critiqué McLaren pour son application des règles et sa gestion des pilotes. Cela fait suite aux plaintes de Piastri concernant la manœuvre de Norris dans le virage 3 lors du premier tour à Singapour. Steiner estime que l’implication de McLaren rend les tensions très politiques.

"Quand Lando a eu une panne moteur, pourquoi cela n’a-t-il pas été pris en compte ? Mais Lando a eu un ou deux problèmes lors des arrêts au stand, entre autres. Cela devient donc une question de calcul. Ce n’est plus de la course automobile. Et ils ont presque supprimé l’aspect compétition."

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la manœuvre de Norris était excessive, Steiner a nié : "Non, je ne pense pas. C’était au début. C’était une course difficile. Mais évidemment, la question d’Oscar est venue à cause des décisions prises par le passé."