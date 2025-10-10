Les chances de Verstappen sont ’peu réalistes’ mais ’on ne peut pas l’écarter’

Malgré un retard conséquent au championnat, Max Verstappen s’est rapproché de la course au titre mondial en 2025 face aux ilotes McLaren F1. L’ancien pilote et consultant Johnny Herbert refuse en effet d’écarter le quadruple champion du monde d’une possible cinquième couronne consécutive.

Grâce à deux victoires et deux deuxièmes places lors des quatre dernières courses, le pilote Red Bull s’est relancé dans la lutte face aux deux leaders du classement, Oscar Piastri et Lando Norris.

"Peut-on l’écarter ? De manière réaliste, il n’a probablement pas vraiment de chance si les deux autres continuent à courir comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Il lui faudra probablement un peu de chance. Et cette chance, c’est que les deux autres se prennent des points l’un l’autre et les donnent à Max" a déclaré Herbert.

"C’est sa plus grande chance d’y arriver. Mais on ne peut pas l’écarter. Il semble à nouveau très à l’aise avec la voiture. L’équilibre de la voiture évolue clairement de manière positive pour lui. L’harmonie qu’il semble avoir avec la voiture en ce moment est exactement ce dont il avait besoin."

Le Britannique pense que Verstappen serait le seul pilote capable d’un tel retour, mais il reste prudent, tant la situation ne semble pas favorable à ce scénario : "Ce serait remarquable compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait Red Bull."

"Je pense que ce serait l’un des plus grands retours en Formule 1, car personne n’y pensait vraiment. Tout semblait déjà joué d’avance. Un doublé Papaya, point final. Si quelqu’un sur la grille de départ était capable d’y parvenir, ce serait Max."

Herbert note que Piastri n’a plus la sérénité qu’il avait en début de saison et que ses manifestations de stress s’accumulent : "On voit apparaître de petites fissures dues à la pression chez Oscar à travers tous ses commentaires. L’Oscar Piastri cool dont tout le monde parlait au début de la saison n’est plus là."

"La pression monte et quand cette pression s’accumule dans une lutte pour le championnat, c’est celui qui a la mentalité la plus forte qui doit essayer de se débarrasser de ce résultat négatif à Singapour pour Oscar, mais aussi d’aborder la prochaine course avec positivité. Ce n’était pas le résultat parfait pour Lando, mais il était devant Oscar. L’écart est désormais de 22 points."

Le vainqueur de trois Grands Prix en carrière salue aussi le retour de Norris à moins de 25 points de Piastri : "Il met la pression sur Oscar, mais il fait également un excellent travail. Il démontre une fois de plus sa rapidité, et ils sont tous deux très proches de toute façon."

"C’est vraiment là qu’ils montrent leur force intérieure et leur force mentale. La clé réside dans le fait que McLaren les laisse courir, car ils ont remporté le championnat des constructeurs pour la deuxième année consécutive, ce qui est très impressionnant. Il s’agit maintenant de laisser leurs pilotes s’exprimer."