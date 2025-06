McLaren F1 se prépare à l’Autriche avec ses trois pilotes

Lando Norris espère rebondir après une déception au Canada, car il a abandonné après un contact avec son équipier. Le pilote McLaren F1 était le plus rapide l’an dernier en Autriche avant d’être accroché par Max Verstappen, et il espère pouvoir réaliser un bon résultat.

"Je suis impatient de reprendre la course en Autriche cette semaine, c’est un circuit qui me rappelle de bons souvenirs et le début d’un autre double rendez-vous" a déclaré Norris.

"J’ai travaillé dur pour me préparer avec l’équipe, en passant du temps à l’usine avec mes ingénieurs. Il est maintenant temps d’utiliser ces informations sur la piste et de se mettre au travail pour obtenir de bons résultats."

Oscar Piastri avait hérité d’un podium au dernier moment l’an dernier, et il espère pouvoir réitérer une bonne position cette année : "J’ai terminé deuxième en Autriche l’année dernière et l’objectif est de faire mieux cette année."

"Je veux commencer cette série de courses européennes sur le pied de guerre et attaquer le week-end. C’est un circuit court mais agréable à piloter et j’apprécie la combinaison des lignes droites et des virages rapides en descente. L’équipe fait un travail formidable et j’ai hâte de monter dans la voiture."

Alex Dunne roulera en EL1 dans la McLaren MCL39, et il sera le premier Irlandais en week-end de Formule 1 depuis 1982. Il espère pouvoir confirmer ses bons premiers tests dans une ancienne monoplace : "C’est une chance inouïe de pouvoir piloter pendant la première phase des essais en Autriche."

"C’est un circuit très amusant à piloter et ce sera une journée très spéciale pour ma famille et moi. J’ai vraiment hâte de faire des tours au volant de la MCL39 et d’aider l’équipe à préparer le week-end de course qui s’annonce.

"Je me suis bien préparé pour les séances, en participant aux essais des voitures précédentes au volant de la MCL60 et en passant du temps sur le simulateur, ce qui a été une expérience d’apprentissage fantastique."

"Les essais TPC que nous avons effectués avec la MCL60 ont été très positifs et ont donné lieu à de nettes améliorations. L’équipe m’a vraiment aidé à m’assurer que j’étais prêt pour ma première séance des EL1. J’ai hâte de commencer et j’ai hâte d’apprendre autant que possible de toute l’équipe, de Lando et d’Oscar."

"Merci à Zak, Andrea et Alessandro pour leur confiance en moi. C’est une grande étape dans mon développement avec le programme de développement des pilotes McLaren, et je suis vraiment excité de rejoindre l’équipe en piste."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, détaille les défis que l’équipe devra relever ce week-end, et l’accompagnement qu’elle offrira à Dunne : "Après un temps précieux passé à l’usine, nous nous dirigeons maintenant vers l’Autriche pour le début d’un autre doublé de courses."

"Nous commençons le week-end en accueillant Alex Dunne, qui pilotera la MCL39 lors des EL1 - nous avons hâte de le voir en piste. C’est formidable de pouvoir donner à Alex l’opportunité de passer un temps précieux au volant d’une Formule 1 dans le cadre de son développement."

"L’équipe est heureuse de travailler plus étroitement avec lui et de bénéficier de son soutien tout au long du week-end, où il fournira des informations utiles pour aider à la mise au point de la voiture. Les séances pour les débutants sont fantastiques car elles permettent de découvrir les talents de demain et offrent une chance rare de passer du temps dans une voiture actuelle, alors nous avons hâte de le voir en piste."

"Le circuit de Spielberg est une piste qui a fourni un certain nombre de résultats positifs pour l’équipe ces dernières années, notamment le week-end compétitif que nous y avons passé en 2023, qui peut être considéré comme un tournant dans notre parcours pour devenir une équipe gagnante du championnat du monde."

"Nous sommes presque à la moitié de la saison et, bien que nous soyons en tête des deux championnats, nous ne tenons rien pour acquis. C’est pourquoi il est important que nous abordions le Grand Prix d’Autriche de cette année pleinement concentrés et conscients de la compétitivité des autres équipes qui se battent à l’avant de la grille."