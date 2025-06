Comment Red Bull va obtenir des réponses sur sa RB21 à Spielberg et Silverstone

Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull, veut profiter des Grands Prix d’Autriche et de Grande-Bretagne pour comparer la RB21 à ses concurrentes en F1 sur les longs relais.

Contre toute attente, Max Verstappen a réussi à rester en lutte au championnat des pilotes face aux McLaren d’Oscar Piastri et de Lando Norris cette saison, malgré des performances inférieures lors de nombreuses courses.

Le déficit de la RB21 face à la MCL39 a été aggravé par le fait que la McLaren a été globalement plus douce avec ses pneus cette année.

La gestion des freins et de la température des pneus par McLaren a été un sujet de discussion important jusqu’à présent cette saison. L’équipe estime que non seulement elle peut les faire monter en température plus rapidement, mais aussi maintenir des niveaux de température corrects sans surchauffer.

En retour, cela réduit la dégradation des pneus, créant un avantage lors des courses qui nécessitent une gestion plus rigoureuse des pneus.

Alors que Red Bull semblait progresser en performance absolue lors des dernières manches, on a demandé à Monaghan si la gestion des pneus était désormais la principale différence entre McLaren et Red Bull, compte tenu de la performance affichée par la RB21 sur des circuits comme Suzuka.

"Au Japon, la gestion des pneus est tout aussi importante. L’énergie investie sur ce circuit est phénoménale," répond-il pour réfuter partiellement cette suggestion.

"C’est comme Silverstone, avec une vitesse phénoménale à chaque virage et un travail énorme pour les pneus."

"Je dois admettre que votre affirmation selon laquelle nous ne sommes pas très performants sur les longs relais était vraie à Barcelone. Ce n’était pas vrai à Imola, ni au Japon."

"Donc, dans ce domaine, à partir du Japon, oui, nous n’étions pas aussi forts que nos adversaires. Le Canada est légèrement différent : il n’y a pas de longs virages, ils sont tous à basse vitesse, et puis c’est une course de dragsters, donc des conditions différentes…"

Monaghan a souligné que les deux prochaines manches du calendrier de la F1 devraient cependant donner une indication plus claire du rythme actuel de la RB21 en configuration course et de sa gestion des pneus sur les longs relais.

"Silverstone, je pense, sera – peut-être Spielberg, s’il fait chaud – un autre exercice où nous pourrons savoir : sommes-nous meilleurs, pires, ou à égalité avec les McLaren sur les longs relais, ou face à n’importe qui d’autre. Nous aurons des réponses après ces quelques courses un peu hésitantes à ce niveau."

"Tout le monde peut faire évoluer sa voiture, n’est-ce pas ? C’est un domaine sur lequel travailler et nous le faisons. Il y aura des choses sur la voiture. Comme d’habitude, l’examen du dimanche après-midi nous dira si nous avons eu raison, tort ou si nous sommes entre les deux."