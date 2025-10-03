McLaren F1 : Piastri a repris de la confiance, Norris n’est pas à l’aise à Singapour

Oscar Piastri a signé le meilleur temps des essais libres 2 ce vendredi à Singapour.

Le pilote McLaren F1 estime que sa MCL39 est en bonne position avant les qualifications, ce qui est la priorité selon lui.

Lorsqu’on lui demande si sa priorité a été de trouver de la confiance après les erreurs entre les murs de Bakou, l’Australien a sourI.

"Tout à fait. Je pense avoir pris mes marques sur les mediums à la fin, puis sur les tendres, c’était bien."

"Ce n’est pas vraiment un roulage représentatif de la course, mais non, la voiture est en bonne position. J’ai l’impression d’avoir beaucoup appris aujourd’hui, et c’est l’objectif des essais. C’était une bonne journée."

La plupart des équipes n’ont pas pu effectuer de relais avec beaucoup de carburant pour préparer le Grand Prix en raison de deux arrêts sous drapeau rouge.

Cependant, Piastri a minimisé l’importance des simulations de course compte tenu de l’importance des qualifications à Singapour.

"Plus ou moins, je pense. Ici, les qualifications représentent une part importante du week-end."

"C’est un élément crucial partout, mais particulièrement ici. C’est l’un des plus importants. Il vaut mieux se qualifier plus haut et gérer l’inconnu pour la course plutôt que de se qualifier plus loin mais de savoir exactement ce qui va se passer, car cela ne vous aidera pas."

Lando Norris a lui déclaré ne pas se sentir aussi à l’aise dans sa McLaren à Singapour que l’année dernière, lorsqu’il avait remporté la course.

"C’était une journée difficile pour moi. Je ne me sens pas très bien dans la voiture. Il me manque toutes les sensations que j’avais ici l’an dernier, alors il y a beaucoup de choses à améliorer. C’était juste une mauvaise journée."

Le pilote McLaren a terminé les essais avec près d’une demi-seconde de retard sur son équipier.

"Oscar est rapide, donc je n’ai rien à redire. Je ne fais juste pas du très bon travail."

La simulation de qualification de Norris lors de la deuxième séance d’essais libres a été compromise après une collision avec Charles Leclerc dans la voie des stands (photo ci-dessous). Il a pu réaliser un chrono en pneus tendres à la fin de la séance. Les commissaires sportifs ont convoqué Norris et Leclerc afin d’enquêter sur une éventuelle sortie en piste dangereuse de la Ferrari.